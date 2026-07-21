Выпускники ВЛГАФК получили красные дипломы на выпускном балу в Минспорта России

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Министерство спорта России организовало торжественный выпускной бал для лучших студентов спортивных вузов страны, среди которых оказались и ученики Великолукской государственной академии физической культуры.

Всего в церемонии награждения дипломами и памятными наградами приняли участие 120 студентов-выпускников, из которых 118 получили красные дипломы об успешном окончании обучения.

Дипломы студентам вручал лично министр спорта России Михаил Дегтярев. А выпускников Великолукской государственной академии физической культуры со сцены также поздравлял ректор Вячеслав Шляхтов.

Всего в торжественном вечере приняло участие девять студентов ВЛГАФК: Ирина Бахтова, Вячеслав Розов, Дарья Даровских, Виктория Широва, Дарьяна Петрова, Александр Неделькин, Анастасия Лысанова, Екатерина Скопцова и Эвелина Поташова.

Также призами и подарками студентов Великолукской государственной академии физической культуры со сцены наградил Олимпийский чемпион 2008 года в гребле на каноэ, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев.

Помимо Опалева в церемонии приняли участие и другие легенды мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, четырехкратный Олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.