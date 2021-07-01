Новый тренд из TikTok организовал банду воришек в Пскове, автомобилисты в ярости

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Новый тренд в TikTok появился в июне этого года. Школьники открыли для себя новое занятие во время каникул. Сделав дело, воришки заливают видео с колпачками в соцсеть в ожидании лайков и комментариев. На "скрутчиков" уже жаловались автовладельцы Казани, Твери, Смоленска, Кирова, Костромы и других регионов.

«Так, быстрый обзор на то, что я сегодня скрутил. Skoda, вот Volkswagen - это последняя моя находка, - хвастается подросток за кадром, показывая колпачки с ниппелей иномарок. - А вот это я вообще не знаю, что скрутил», – рассказывает автор одного из популярных роликов TikTok, суть которого снять колпачки с колес дорогих авто.

Один из первых случаев кражи колпачков в Пскове был замечен 16 июня на улице Шестака, 15. На глазах псковича Олега Фомина были украдены дорогие хромированные оригинальные колпачки с «Мерседеса». По словам очевидца, преступниками оказались дети едва достигшие 14 лет.

Пскович Олег Калинин 25 июня в социальных сетях опубликовал видео, на котором успел с балкона заснять подростков, выкручивающих колпачки с колес салатового джипа на парковке ТЦ «Акваполис». Это заметил и проходящей мужчина. Однако поймать школьников не получилось - хулиганам удалось убежать.

Скриншоты видео псковича Олега Калинина

Новое хобби подростков вызвало множество недовольных комментаторов в соцсетях. Водители и пешеходы Пскова возмущены трендами, приходящими из TikTok. Но некоторые вспомнили и свои детские шалости.

«Мы лет 15-20 назад так же скручивали. Всегда так было и будет. Тоже мне нашли из-за чего париться. Заедьте на шинку, вам бесплатно дадут», - защищает детей пскович.

В автосалонах Пскова тоже отмечают, что тренд на выкручивание колпачков весьма не оригинален. Ежегодно воришки скручивают мелкие детали на авто. Когда-то это были значки иномарок, а теперь дети добрались до колпачков, которые со временем становятся все более интересными.

«Вообще, колпачки на колеса покупают стабильно два раза в год, когда меняют шины: перед летом и к зиме. Но с наступлением этого лета, многие жалуются на маленьких "скрутчиков", которые ежедневно собирают колпачки для своих непутевых коллекций", - делится руководитель одной из автомастерских Пскова.

По заметкам горожан, колпачки воруют дети до 14 лет, старших популярный среди подростков тренд увлекает меньше. Вызвано это тем, что средняя стоимость одного колпачка находится в пределах от 5 до 50 рублей за штуку. Но есть и брендированные детали, цена которых достигает порядка 2 тысяч.

Фото: TikTok

Нередко, сняв на видео набранные колпачки, хулиганы не знают, куда деть коллекцию и по низкой цене выставляют их на сайтах продаж. На таких ресурсах нередко колпачки возвращаются и к своим владельцам, которые как раз ищут недорогую замену пропавшим деталям. Но некоторые автолюбители не оставляют попыток справиться с тиктокерами своими силами.

«Автовладельцы данных марок. Посмотрите, у кого пропали, – написала в группу региона псковичка Екатерина Богданова,которая успела поймать одного из воришек самостоятельно. – Забрала у мальчишек, скрутили на районе!».

За следование подобным трендам дети невольно становятся инициаторами и соучастниками мелких преступлений, а автолюбители, которые обнаружили пропажу и даже смогли зафиксировать факт скручивания на фото или виде, могут имеют право обратиться в полицию. Однако там пока заявлений на воришек от псковичей не поступало.

«Понятно, что это баловство, что это модная игра. Но тем не менее, это все равно является хищением чужого имущества. Как бы оно мало не стоило, может оно вообще почти ничего не стоит, но это же кому-то принадлежит. И нужно понимать, что в отдельных случаях это можно квалифицировать как мелкое хищение. Ответить за которое предстоит родителям воришек», – заключил юридический эксперт «Комсомольской правды в Пскове».