Что нужно знать, чтобы ремонт велосипеда не застал врасплох

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На что нужно обратить внимание, чтобы предотвратить серьезную поломку, специально для читателей «Комсомольской правды в Пскове» рассказал псковский веломастер Никита Орлов.

1. В ушах застрекотали кузнечики - насторожись

Первое, на что нужно обращать внимание велосипедисту, - это состояние цепи. Если езда сопровождается «свистящими» звуками или, как говорят опытные велосипедисты, «пением кузнечиков», нужно незамедлительно почистить и смазать цепь. Эти базовые процедуры позволят избежать растяжения цепи, прокрутов и общей замены не только цепи, но и задних звездочек.

2. Измеряем давление перед поездкой

Когда педали крутятся непривычно тяжело, дело не всегда в нехватке физического ресурса. Часто если ехать тяжело, проблема кроется в давлении. Его, как и цепь, нужно проверять: не пальцами, а с помощью насоса. Если под рукой его нет, следует обратиться за помощью к работникам заправки или шиномонтажа. Пренебрежение отслеживанием давления выльется в изнашивание камеры и покрышки велосипеда.

3. Проверяем пульс

Для того чтобы ещё не раз сесть за руль своего велосипеда, после поездки не поленитесь проверить биение. Прокрутив колесо, вместе с биением вы сможете проверить спицы и при необходимости исправить восьмерку.

4. Шатуны шататься не должны

Если вы не планируете везти в мастерскую велотранспорт в ближайшее время, то следует обратить внимание и на шатуны, расположенные рядом с педалями. Для этого необходимо встать рядом с велосипедом и начать качать детали вперед-назад. Если присутствует свободный ход и биение, то проблема, вероятно, кроется в подшипниках. А разваленные подшипники так или иначе приведут к износу, неисправности и неизбежному ремонту.

5. Что упало, то пропало

Отваливающийся шатун говорит о неисправности шатуна и самой каретки, а также изношенности посадочного места. При первом же случае, когда шатун отвалился, обратитесь в мастерскую.

Обращая внимание на детали, вы сбережете не только здоровье вашего велосипеда, но и своё.

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