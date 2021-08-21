Трагическая ночь в Гостевом доме «Поместье Званское» пожаром унесла жизни троих постояльцев

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Крупный пожар этой ночью произошел в Гостевом доме «Поместье Званское» на берегу одноименного озера в деревне Подборовье, что находится в 10 километрах от Пскова. По предварительным данным, из горящего помещения не удалось выбраться трем постояльцам.

Фото: из сообщества Гостевого дома «Поместье Званское» ВКонтакте

«Поместье Званское» круглогодично принимало посетителей для крупных торжеств, семейного и одиночного отдыха. Откуда появился огонь в роковую ночь, 21 августа, никто не успел понять.

Предположительно, возгорание началось в три часа ночи, в 3:23 на пульт пожарной части поступил первый вызов от местных жителей. По словам очевидцев, через мгновение огонь охватил деревянное здание полностью и начал превращать в руины.

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«По прибытию пожарных подразделений на место, дом уже горел открытым пламенем, произошло обрушение кровли» - сообщили kp.ru в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Как сообщили в ведомстве, все службы спасения были мобилизованы к месту возгорания в течении 22 минут. Но несмотря на усердие спасателей, в числе которых было 17 специалистов на 6 единицах спецтехники, от здания размерами 12 на 15 метров не удалось сохранить ни одного квадратного метра.

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Как сообщили сотрудники ГУ МЧС России по региону, из под горящих руин не смогли выбраться двое людей. Тела погибших были обнаружены, их личности установлены. По собственным источникам kp.ru стало известно, что среди погибших есть девушка 19-ти лет и мужчина. А в здании остается ещё один постоялец.

Как сообщили сотрудники Скорой, среди постояльцев также были и пострадавшие. Медицинская помощь потребовалась женщине, проживавшей в этом отеле. Ее экстренно доставили в больницу.

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Стоимость проживания в эту трагическую ночь в Гостевом доме «Поместье Званское» обошлась постояльцем в 15 тысяч рублей. По данным kp.ru, цена отдыха в этом отеле находится выше среднего чека по региону.

«Я такого никогда не писала. Может, я потом даже пожалею о том, что написала об этом. Но сегодня у меня пост про ужас и про чудо.

Сегодня ночью в Побдоровье сгорел гостевой дом погибли люди. Слов нет, как жаль, что так произошло. А при чём тут чудо? А чудо заключается в том, что за день до этого в этом самом доме на свадьбе друга были все четыре моих сына. Понимаете? Они все были там и хотели остаться ещё на день. Но не остались и уехали. Уехали днём, а этот дом сгорел ночью! Нет, из наших знакомых там никого не было, все уехали. Но ужас от "если бы"... И да, теперь я однозначно верю в ЧУДО!»

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По данным Telegram-канала «112», причиной пожара стало короткое замыкание в сауне.

Как стало известно kp.ru от собственных источников, вечером 20 августа перед произошедшим в Поместье отдыхала компания, которая праздновала День Рождения мужчины. На пожаре погиб друг именинника и его подруга. У мужчины остался несовершеннолетний сын.