«Стальным» хобби покорила 12 тысяч пользователей ТikTоk воркаутер Марианна Филюкова из Пскова

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Как и Владимир, девушка опубликовала несколько видео с акробатическими трюками в сети ТikTоk. Сложнейшие упражнения на турниках, выполненные хрупкой девушкой, покорили интернет. На ее аккаунт подписаны уже порядка 12 тысяч человек со всей России. О своей популярности Марианна рассказала специально для «Комсомольской правды в Пскове».

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По словам 21-летней Марианны, она всегда была спортивной девчонкой, но в студенчестве девушка решила окунуться во что-то новое и неизведанное. Как раз в это время в Пскове стала развиваться «уличная гимнастика, не требующая какого-то оборудования, простая, доступная для всех», под названием воркаут, вспоминает Марианна.

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Этот вид спорта разбавил обучение девушки на художественном отделении в колледже искусств имени Н.А.Римского-Корсакова. Растяжка, фитнес и танцы проиграли дерзкому и самобытному воркауту. С каждым днем занятия на турниках начали поглощать Марианну все больше и больше.

«После учебы вечерами тренировались на воркаут-площадке на набережной реки Великой и просто на турниках во дворах. Заходила на турники после пробежки. С друзьями, с которыми начинала, уже немного разошлись пути, у всех свои работы, заботы, но увлечение спортом так и осталось важной частью моей жизни», - делится блогер.

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Как признается девушка, в воркауте её привлекают безграничные горизонты для развития. «Постоянно двигаться вперед, проверять свои силы. Также пробую и элементы паркура, друзья занимаются и мотивируют», - рассказывает спортсменка.

Помимо компании по интересам, мотивацию девушка находит и в коллегах по Tik-Tok площадке. Как оказалось, большое влияние на Марианну оказали видео других девушек-воркаутеров на просторах интернета. Их сегодня, по словам псковички, не мало, более того, с каждым годом увлечение воркаутом становится все более популярным среди девушек.

О своем наборе элементов Марианна рассказывает уже на профессиональном языке:

«Хочется, конечно, ещё сложнее, но пока выход силой на две, флажок. Тяжело давалась склепка, но всё-таки получилась», - делится девушка. В то же время признается, что элементам воркаута ее никто не учил, все изучала самостоятельно.

«Тренера как такового не было, друзья и знакомые на workout-площадке и в зале Athletic Loft в Ледовом, когда что-то было непонятно, подсказывали и помогали. Хотелось бы, чтобы в городе появлялось побольше таких мест для молодежи», - признается Марианна.

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Однако её видео даже с обычными дворовыми турниками набирают тысячи, а иногда и десятки тысяч просмотров. Спортивные элементы под популярную музыку привлекают как спортсменов, так и далёких от спорта пользователей.

«Видео для себя, для мотивации движения вперед. Возможно, и зрителей заинтересуют и вдохновят на тренировки», - делится псковичка.

Элементы, которые выполняет Марианна на турниках, легко повторяются девушкой где бы она ни находилась.

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Несмотря на крепкий бицепс девушки, из-под ее лёгкой руки выходили портреты знаменитостей и друзей. Более того, каждый день она создаёт красоту на руках псковичек, работая в местном салоне красоты мастером маникюра. Но, как признается героиня, она ещё в поиске своей профессии.

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Тем, кто только хочет окунуться в мир воркаута, Марианна советует не бояться, приходить и тренироваться. Как говорит девушка, всегда можно написать людям в соцсетях, которые этим занимаются, и договориться о тренировке.

«Пишите! Готова составить компанию на тренировке в свободное от работы время», - приглашает Марианна.

Специально для читателей «Комсомольской правды в Пскове» псковская воркаутерша Марианна Филюкова составил топ-5 советов тем, кто только начинает знакомство с уличной гимнастикой:

1. Начинайте с простых упражнений для постепенного укрепления мышц (приседания, отжимания, подтягивания);

2. Для улучшения выносливости параллельно можно начать бегать;

3. Познакомьтесь с ребятами, которые уже этим занимаются, они все расскажут и покажут;

4. Позже для улучшения результатов можно тренироваться со специальными утяжелителями;

5. Ничего не бойтесь и двигайтесь вперед.