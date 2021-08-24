«Буду подсказывать у экрана»: чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырев поддерживает псковичку Александру Васильеву во время Паралимпиады в Токио

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Вице-президент Федерации настольного тенниса России, чемпион мира по пинг-понгу Максим Шмырев специально для «Комсомольской правды в Пскове» рассказал, как болеет за коллегу по ракетке, псковичку Александру Васильеву. Спортсменка выступает за российскую сборную и проводит первые дни на Паралимпиаде в Токио.

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Советы чемпиона

Александра Васильева - это гордость Псковской области. Недавно я был там на кинофестивале и провел несколько мастер-классов для местных спортсменов, где и познакомился с Александрой, которая очень ждала моего приезда. Мы провели несколько тренировок, где я дал несколько советов. Я горжусь, конечно, что от нашей страны попали на олимпиаду несколько человек, среди которых Александра Васильева. Это большое достижение для любого спортсмена. Я надеюсь, что это даст большой толчок для ее карьеры, потому что она молодой спортсмен и участие на Олимпиаде это выдающееся достижение, о чем спортсмены мечтают всю свою жизнь.

Обыграть спортсменку из Китая

Саша очень долго и детально готовилась к этому выступлению. Она заслужила поездку на Паралимпиаду. Я желаю, чтобы она не сконфузилась в первом круге, ведь она попала в нем на китаянку. Как все знают, китайские спортсмены в настолько теннисе полные фавориты. Очень сложно обыграть соперника из Китая. Это отдельный вызов для всех теннисистов мира - обыграть китайца.

Буду подсказывать у экрана

Саша в состоянии ее обыграть. Очень хочу, чтобы у нее нервов, знания, возможностей и целеустремлённости хватило, чтобы она смогла реализовать свои силы в первой же игре. Весь мир и я в том числе будем поддерживать Сашу. Я буду переживать и где-то даже подсказывать у экрана. Очень хочу, чтобы Саша смогла побороть все стартовые волнения, все неприятности, которые творятся вокруг России, чтобы она показала наш, российский, сильный характер и победила.