Художник без рук: фантастическая судьба 88-летнего псковича Леонида Птицына

Художник за работой
Врачи чудом спасли ему жизнь, но не руки. Леонида контузило, у него была нарушена речь. Это не помешало ему поступить в Ленинградское художественное училище и стать удивительным художником.
Рисовать маленький Леня начал еще в раннем детстве. Сначала это были просто бесформенные узоры на газетах и скатертях, затем домик с трубой и лес на опушке. Родители удивлялись такому стремлению к живописи и считали это скорее досадным недостатком, чем одаренностью.
Но когда Леня пошел в школу, там его талант заметили и применили в нужном направлении – мальчик стал рисовать школьную стенгазету. Потом дошло дело до портретов вождей – они у Птицына получались на редкость реалистичными. Началась война. И стало как-то не до живописи. Братья Леонида ушли на фронт и почти сразу же погибли. Он с родителями был эвакуирован.
В 1944 году родная деревня была освобождена, и Птицыны вернулись домой. Она была разрушена, все окрестности оказались заминированы. Саперов в округе не было, и разминировать Кудеверь помогали подростки. Опыта у ребят не было, и во время одного из таких рейдов мина взорвалась. Так Леонид лишился конечностей рук.
Казалось, с карьерой художника покончено навсегда. Но однажды в дом Птицыных кто-то принес книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», и после ее прочтения он снова поверил в себя.
Книгу о подвиге летчика Алексея Мересьева современные психологи назвали бы чем-то вроде тренинга по повышению мотивации и выживанию в экстремальных условиях. Для подростка это была пошаговая инструкция, как снова начать жить. Он долго тренировался, рисовал днем и ночью, и через долгие месяцы что-то начало получаться.
Свои картины художник без рук рисовал так: зажимал кисть между локтей и аккуратно водил ею по холсту. Сначала - не очень, но парень был целеустремлен. И уже через пару лет он поехал поступать в Ленинградское художественное училище, куда его взяли только в виде исключения. Леонид Птицын был первым художником с такими особенностями в этом заведении.
Однажды, рисуя очередной этюд, молодой живописец увидел красивую девушку, которая прогуливалась рядом. Он решил познакомиться с ней, немного пообщавшись, Дина ушла. Сотовых телефонов в те времена не было, а Леонид даже не дога- дался спросить ее адрес. Но судьба распорядилась по-своему – буквально через пару недель по чудесному стечению обстоятельств ребята случайно встретились в Ленинграде. И с тех пор они больше не расставались.
Леонид Птицын окончил Художественную академию, его приняли в Союз художников. Картины и сейчас выставляются не только в России, но и в странах дальнего зарубежья: США, Китае, Франции, Японии. Художник до конца своих дней был оптимистом и всегда повторял, что он ни о чем не жалеет и уверен, что все, что было в его жизни – к лучшему.
Если бы он был художником с руками, скорее всего, его живопись была бы другой, похожей на миллионы других произведений. А так мы имеем уникального мастера, который создал множество удивительных картин и прожил просто героическую жизнь длиною в 88 лет!
В книгах отзывов на выставках
Леонида Птицына часто пишут: «Спасибо за ваше творчество. У вас золотые руки». А рук-то у него и нет. Вот такой он самородок из села Кудеверь, мой земляк - художник Леонид Васильевич Птицын, которым я очень горжусь. Пейзажи, натюрморты, портреты – таково жанровое многообразие его картин, которые светятся пронзительной искренностью, жизнелюбием, добротой.
Высокомерие, заносчивость обошли стороной талантливого художника, когда он стал знаменитым. Леонид Васильевич любил бывать на малой родине, был прост в общении, беседовал с земляками, знакомил их со своим творчеством. На одной из таких встреч с этим удивительным человеком я была поражена тем, как он показывал технику владения своим основным инструментом – кистью, виртуозно вращая её между двумя культями.
Человек он был щедрый, любил людей, с радостью дарил землякам свои картины, одна из которых бережно хранится в семье моего брата Николая Веселова.
Брат рассказывал, как она ока- залась в его частной коллекции: «Картину подарила моей жене жительница села Кудеверь Раиса Филиппова, которая дружила с художником». На картине пышные грозди сирени, свисающие с плетеной корзиночки, стоящей на столе. За окном – буйство весны, моего любимого времени года.
Картина Леонида Птицына «Кудеверь. Автобусная остановка»
Сюжеты, запечатленные на малой родине, поражают своей простотой, реалистичностью, поэтикой повседневной жизни. Смотрю я на картину, изображающую автобусную остановку в Кудевери, и представляю себя на ней, уезжающую от родителей в Бежаницы. От деревьев, растущих напротив, падают длинные тени – шесть часов вечера. На остановке встречались автобусы, идущие в три райцентра – Бежаницы, Опочку, Новоржев.
Для жителей небольшого села это было знаменательное событие, когда собирались вместе уезжающие, провожающие и просто «зрители» - желающие узнать местные новости: кто к кому приезжал, кто от кого уезжал, кто кого провожал. Обсуждался гардероб, поклажа пассажиров. Будучи школьницей, я отмечала, как одеты люди из райцентров (для меня, деревенской девочки, это означало – из городов), то есть следила за модой.
Помнится, летом, уезжая из дома, я увидела художника, сидящего поодаль остановки с мольбертом. Постеснялась подойти, понаблюдать. Оказывается, он работал над этой картиной. Внутри остановки женщина в белом ситцевом платочке, вероятно, моя мама. Картина окунула меня в 80–е годы.
На родине чтят художника. В экспозиции Бежаницкого музея представлены его картины, фотографии, факты биографии. В Кудеверской средней школе дети, принимая участие в краеведческой конференции «Отечество», собрали материал о художнике, который вместе с его картиной хранится в школьном музее. У биографа - писателя Николая Гончарова издана книга «Неистовый скобарь» (Великие Луки, 2003 год).