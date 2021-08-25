Художник без рук: фантастическая судьба 88-летнего псковича Леонида Птицына

Художник за работой

Врачи чудом спасли ему жизнь, но не руки. Леонида контузило, у него была нарушена речь. Это не помешало ему поступить в Ленинградское художественное училище и стать удивительным художником.

Удивительная судьба юного художника

Рисовать маленький Леня начал еще в раннем детстве. Сначала это были просто бесформенные узоры на газетах и скатертях, затем домик с трубой и лес на опушке. Родители удивлялись такому стремлению к живописи и считали это скорее досадным недостатком, чем одаренностью.

Но когда Леня пошел в школу, там его талант заметили и применили в нужном направлении – мальчик стал рисовать школьную стенгазету. Потом дошло дело до портретов вождей – они у Птицына получались на редкость реалистичными. Началась война. И стало как-то не до живописи. Братья Леонида ушли на фронт и почти сразу же погибли. Он с родителями был эвакуирован.

В 1944 году родная деревня была освобождена, и Птицыны вернулись домой. Она была разрушена, все окрестности оказались заминированы. Саперов в округе не было, и разминировать Кудеверь помогали подростки. Опыта у ребят не было, и во время одного из таких рейдов мина взорвалась. Так Леонид лишился конечностей рук.

Начать жить снова

Казалось, с карьерой художника покончено навсегда. Но однажды в дом Птицыных кто-то принес книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», и после ее прочтения он снова поверил в себя.

Книгу о подвиге летчика Алексея Мересьева современные психологи назвали бы чем-то вроде тренинга по повышению мотивации и выживанию в экстремальных условиях. Для подростка это была пошаговая инструкция, как снова начать жить. Он долго тренировался, рисовал днем и ночью, и через долгие месяцы что-то начало получаться.

Свои картины художник без рук рисовал так: зажимал кисть между локтей и аккуратно водил ею по холсту. Сначала - не очень, но парень был целеустремлен. И уже через пару лет он поехал поступать в Ленинградское художественное училище, куда его взяли только в виде исключения. Леонид Птицын был первым художником с такими особенностями в этом заведении.

Однажды, рисуя очередной этюд, молодой живописец увидел красивую девушку, которая прогуливалась рядом. Он решил познакомиться с ней, немного пообщавшись, Дина ушла. Сотовых телефонов в те времена не было, а Леонид даже не дога- дался спросить ее адрес. Но судьба распорядилась по-своему – буквально через пару недель по чудесному стечению обстоятельств ребята случайно встретились в Ленинграде. И с тех пор они больше не расставались.

Уникальный мастер

Леонид Птицын окончил Художественную академию, его приняли в Союз художников. Картины и сейчас выставляются не только в России, но и в странах дальнего зарубежья: США, Китае, Франции, Японии. Художник до конца своих дней был оптимистом и всегда повторял, что он ни о чем не жалеет и уверен, что все, что было в его жизни – к лучшему.

Если бы он был художником с руками, скорее всего, его живопись была бы другой, похожей на миллионы других произведений. А так мы имеем уникального мастера, который создал множество удивительных картин и прожил просто героическую жизнь длиною в 88 лет!

В книгах отзывов на выставках

Леонида Птицына часто пишут: «Спасибо за ваше творчество. У вас золотые руки». А рук-то у него и нет. Вот такой он самородок из села Кудеверь, мой земляк - художник Леонид Васильевич Птицын, которым я очень горжусь. Пейзажи, натюрморты, портреты – таково жанровое многообразие его картин, которые светятся пронзительной искренностью, жизнелюбием, добротой.

Малая родина

Высокомерие, заносчивость обошли стороной талантливого художника, когда он стал знаменитым. Леонид Васильевич любил бывать на малой родине, был прост в общении, беседовал с земляками, знакомил их со своим творчеством. На одной из таких встреч с этим удивительным человеком я была поражена тем, как он показывал технику владения своим основным инструментом – кистью, виртуозно вращая её между двумя культями.

Человек он был щедрый, любил людей, с радостью дарил землякам свои картины, одна из которых бережно хранится в семье моего брата Николая Веселова.

Брат рассказывал, как она ока- залась в его частной коллекции: «Картину подарила моей жене жительница села Кудеверь Раиса Филиппова, которая дружила с художником». На картине пышные грозди сирени, свисающие с плетеной корзиночки, стоящей на столе. За окном – буйство весны, моего любимого времени года.

Картина Леонида Птицына «Кудеверь. Автобусная остановка»

Сюжеты, запечатленные на малой родине, поражают своей простотой, реалистичностью, поэтикой повседневной жизни. Смотрю я на картину, изображающую автобусную остановку в Кудевери, и представляю себя на ней, уезжающую от родителей в Бежаницы. От деревьев, растущих напротив, падают длинные тени – шесть часов вечера. На остановке встречались автобусы, идущие в три райцентра – Бежаницы, Опочку, Новоржев.

Для жителей небольшого села это было знаменательное событие, когда собирались вместе уезжающие, провожающие и просто «зрители» - желающие узнать местные новости: кто к кому приезжал, кто от кого уезжал, кто кого провожал. Обсуждался гардероб, поклажа пассажиров. Будучи школьницей, я отмечала, как одеты люди из райцентров (для меня, деревенской девочки, это означало – из городов), то есть следила за модой.

Помнится, летом, уезжая из дома, я увидела художника, сидящего поодаль остановки с мольбертом. Постеснялась подойти, понаблюдать. Оказывается, он работал над этой картиной. Внутри остановки женщина в белом ситцевом платочке, вероятно, моя мама. Картина окунула меня в 80–е годы.

На родине чтят художника. В экспозиции Бежаницкого музея представлены его картины, фотографии, факты биографии. В Кудеверской средней школе дети, принимая участие в краеведческой конференции «Отечество», собрали материал о художнике, который вместе с его картиной хранится в школьном музее. У биографа - писателя Николая Гончарова издана книга «Неистовый скобарь» (Великие Луки, 2003 год).