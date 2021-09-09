Не лебедь белая: псковичка-пауэрлифтер с громким тату на лице участвует в шоу «Пацанки-6»

Фото из Instagram-аккаунта Марии Лебедевой

Новый учебный год в Школе Леди стартует уже 19 сентября. Героини проекта – девушки с непростыми судьбами, которые приходят на проект избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь. В этот раз участницей стала наша псковичка 25-летняя Мария Лебедева.

Многие псковичи знают Машу по ее собенности – порядка 40 татуировок на теле и одна из них на лбу, над левой бровью. Тату на лице состоит из слова «Movero», в переводе с латыни означает призыв к действию. В 19 лет Маша стала мастером спорта России по пауэрлифтингу. На соревнованиях европейского уровня два года назад заняла второе место. В ее копилке тяжёлая связка медалей, которые небрежно хранятся в серванте на нижней полке.

Как рассказывает о себе Лебедева, спортом она увлекалась с раннего детства. Физическая активность помогала справиться с пылом. Росла Маша настоящей пацанкой, а больше всего ей нравился пауэрлифтинг.

Выбор экипировочного пауэрлифтинга вряд ли можно называть женским видом спорта. Однако для Маши нет деления на мужские и женские дисциплины. Чувствовать себя сильной ей нравится, как верить в себя и совершенствоваться.

Поднимать тяжелый вес – ее страсть. О девушке говорят, как о жестком и дерзком профессионале, способном драться на ринге и тягать штангу.

Фото из Instagram-аккаунта Марии Лебедевой

Активная девушка успела сняться в двух фильмах: «Каникулы строго режима», где была пионером и «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» в роли рокерши.

Девушка жесткая и дерзкая, фанаты уже сравнивают её с победительницей прошлого сезона Анастасией Петровой. Кстати, нынешняя победительница уже высказалась в соцсетях об участнице из Пскова.

«Я не смотрела ещё 1 серию, но мне уже стало жалко Машу, учитывая, что уже начали писать, что она похожа на меня. Я буду наверное в шоке, а может меня даже это не удивит, я не знаю. Если Маше будут говорить, что она похожа на меня и она копирует меня, ну, это будет очень глупо. Потому что я посмотрела эти скрины и там арбуз полетел вообще без разговоров, а я хотя бы разговаривала. Да, я била всех подряд, да, я была агрессивная, но у меня всегда был принцип разговаривать. Я не знаю какие там были драки. Я буду смотреть 6 сезон. Но то, что я вижу сейчас по скриншотам, по тизеру, я немного начинаю быть шокирована. Я очень боюсь, что меня будут сравнивать, потому что я уже совсем другая, я не хочу чтобы меня кто-то возвращал назад вот этими комментариями. Мне очень жалко Машу, потому что сравнивать с кем-то это унизительно, она может потерять себя. Там очень сложно эмоционально, но вывозить такие комментарии ещё сложнее», – комментирует нашумевшие сравнения псковички с собой Анастасия Петрова.

Несмотря на брутальность Маши, ее подтянутые формы и, однозначно, ухоженность, в отличае от других участниц шоу, она пережила много боли и предательств. Уже в тизере девушка признается, что в ее детстве было жестокое изнасилование.

Фото из Instagram-аккаунта Марии Лебедевой

Инстаграм Маши уже набирает популярность. На ее аккаунт подписано порядка 20 тысяч человек. Однако «ВКонтакте» последний раз Мария была онлайн 7 июля, а аккаунт в инстаграм обновлялся аж 9 недель назад. Вероятно, девушка в данный момент находится в съемочном доме под камерами. А пользоваться телефоном на шоу, по традиции, запрещено.

Новый сезон обещает быть жарким. Согласно первым кадрам шоу, которые уже крутят по телевизору на канале «Пятница», там будет и скорая, и полиция, которых будут вынуждены вызвать местные жители. Окружающим будет мешать шум, которого на съемках будет хоть отбавляй. Драк будет ещё больше, чем предыдущих сезоназ. Съёмочная группа признается, что сама ещё не догадывается, чем может обернуться этот сезон.