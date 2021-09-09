Празднование 800-летия Александра Невского в Пскове и Псковской области: самые интересные и масштабные мероприятия

Фото: Максим Евдокимов

Именно Александр Невский освободил Псков от Тевтонского ордена и разбил рыцарей на льду Чудского озера. Какие же мероприятия ждут псковичей на этих выходных?

В день восемьсот летия со дня рождения Александра Невского в Псковской области состоится несколько масштабных и значимых мероприятий с участием лучших российских гостей.

КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНЫЕ В ПСКОВЕ

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Концерт главного военного оркестра России

Где: Псковский кремль

Когда: 12 сентября в 20.00

Главный военный оркестр Российской Федерации даст концерт в Псковском кремле, в рамках масштабного музыкального проекта «Славься, Русь!».

Гости данного мероприятия смогут услышать таких известных солистов, как: Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. Также в программу входит: военные марши, патриотические песни, популярная и классическая музыка.

Как попасть: вход на концерт будет осуществляться только по пригласительным, которые можно взять в кассе Псковской областной филармонии.

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Гала-концерт «Шедевры великих хореографов»

Где: Псковский кремль (северная часть)

Когда: 11 сентября 20.00

В честь 800-летия Александра Невского, Имперский Русский Балет даст гала-концерт «Шедевры великих хореографов». Гостей ждёт потрясающий праздник, который подарит самые яркие и незабываемые впечатления.

В программу входит: «Дон Кихот» сюита (Л. Минкус), «Русская» (П. И. Чайковский), Вальс и Адажио из балета «Щелкунчик» (П. И. Чайковский), «Джаз-сюита №2» (Д. Шостакович), «Элегия» (С. Рахманинов), Па-де-де из балета «Жизель» (А. Адан), «Лебедь» (К. Сен-Санс), «Кан-Кан сюрприз» (Ж. Оффенбах).

Как попасть: стоимость билета на гала-концерт варьируется от 200 до 400 рублей. Пройти можно будет с детьми от 6 лет.

КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНЫЕ В ИЗБОРСКЕ

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Фестиваль «Александрова дорога»

Где: деревня Изборск находится в 30 км от Пскова

Когда: 12 сентября с 9:00 до 21:00

Рыцари на мощных породистых жеребцах пройдут путь Александра Невского от Переславля Залесского до Псковской обласи. И это совсем не сказка. Кще 21 августа стартовал конный поход, участники которого закончат свой путь в древнем Изборске. Порядка 20 конных дружинников в обмундировании воинов 18-го века повторяют путь великого князя, приодалев почти тысячу километров.

Торжественное закрытие похода пройдет 12 сентября на территории Изборской крепости.

Как попасть: посетить торжественное мероприятие можно только с 18 лет, оставив заявку онлайн.

Фото: сообщество фестиваля реконструкции Хельга ВКонтакте

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга»

Где: окрестности поселка Выбуты в 15 км от Пскова

Когда: 11-12 сентября

Гостей мероприятия ждёт очень увлекательная и интересная программа, в которую входит: общие бои «линия на линию», бои пятёрок, лучный и суличный турниры, файер-шоу и война по разным сценариям.

Как попасть: на фестивале реконструкции в этом году действует ограниченное количество мест для зрителей. Организаторы смогут впустить только 750 человек. Зрителю необходимо предоставить документ о ПЦР-тестировании, сертификат или справку о прохождении вакцинации, либо справки о наличии антител.

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Открытие мемориала «Александр Невский с дружиной»

Где: деревня Самолва Гдовского района Псковской области на берегу Чудского озера

Когда: 11 сентября 14.00

Александр Невский с дружиной уже возвышаются на искусственном кургане диаметром 60 метров и высотой 6 метров. Сам памятник выдался высотой в 15 метров, это сравнимо с пятиэтажным домом. Мемориал будут освещать более 100 светильников и три мощных прожектора. В сторону озера разместится панно. Его размер в ширину — 7,4 м, высота - более 3 м.