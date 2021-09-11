Техосмотр по-новому с 1 октября 2021: правила прохождения в Пскове, стоимость, штрафы

.

По решению Правительства РФ от 15 сентября 2021 года (с поправками 1 января 2021), изменены Правила проведения технического осмотра транспортных средств. Причинами в задержке вступления изменений в законную силу называют эпидемиологическую обстановку и сложную переподготовку пунктов ТО. Давайте разберемся в том, что поменялось.

Новая система ЕАИСТО

Введение электронных диагностических карт

Создается единая информационная автоматизированная система станций технического обслуживания – ЕАИСТО, в которой оператор СТО будет формировать электронную диагностическую карту, загрузив и указав данные с результатом прохождения техосмотра и фотографиями ТС.

Сотрудники ГИБДД будут проверять данные на фальсификацию и смогут аннулировать диагностические карты в двух случаях. Во-первых, если автомобиль не проходил диагностику и, в случае, если авто не соответствует обязательным требованиям безопасности.

Если ваш автомобиль имеет полис ОСАГО по недействительной карте, то он будет отправлен на штрафстоянку без отмены полиса, а вы получите штраф в 2000 рублей.

ТС, не прошедшие ТО, вносятся в базу данных, и им дается, как и раньше, 20 дней на исправление неполадок, но с изменениями: при заезде на ту же СТО, где были выявлены проблемы, будут проверяться только они, а при посещении другой станции придется проводить техосмотр заново.

Для диагностических карт, сделанных по старым правилам, автоматически продлевается срок их действия на 6 месяцев, если срок должен закончиться с 1 апреля по 30 сентября. Срок карты, заканчивающийся после 1 октября, не продлевается.

По мнению большинства автолюбителей, такой вариант поможет водителям сэкономить время и деньги.

Если при техосмотре будет выявлено отсутствие или различие VIN, номера кузова, рамы или кабины тем, что указаны в документах, информация об этом, как об отказе, внесется в базу данных. Ее смогут просмотреть страховые компании и сотрудники ГИБДД, которые в праве отменить регистрацию автомобиля.

.

Аккредитация СТО

Пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных СТО или на передвижных линиях технического контроля.

Аккредитация предполагает внесение в реестр операторов ТО, в котором уже находятся 5 тысяч организаций. Их можно посмотреть на сайте Российского Союза Автостраховщиков.

Для получения аккредитации СТО требуется указать диагностическую линию (технику и программные средства на одну машину) и пропускную способность (сколько максимум ТС одного типа могут пройти техосмотр за определенное время на одной диагностической линии).

В пропускной способности указывается максимальная проходимость ТС у пункта ТО. Ее рассчитывает оператор СТО, чтобы передать эту информацию в РСА для получения аккредитации. Это нужно для того, чтобы СТО не превышала выдачу диагностических карт, чем может провести техосмотров, но закон допускает превышать этот лимит на 5% максимальной пропускной способности пункта ТО. Если превысить данный предел, система будет запрещать создание новых карт.

.

Фотофиксация состояния автомобиля

При въезде в СТО и выезде из него будет производиться фотофиксация автомобиля с указанием времени съемки и расположения станции ТО.

На фотографиях автомобиля спереди должны быть видны: цвет, госномер, марка и модель. При несовпадении этих деталей СТО может лишиться аккредитации РСА.

.

Изменение периодичности прохождения техосмотра

Новая периодичность прохождения ТО будет такой:

1. для ТС категории “B” техосмотр нового автомобиля возрастом до 4 лет не нужен;

2. для легковых ТС, грузовых до 3,5 т., прицепов, полуприцепов и мотоциклов возрастом от 4 до 10 лет техосмотр проводится раз в 2 года; если они старше 10 лет – ежегодно;

3. для такси, автобусов, грузовиков, предназначенных для перевозки пассажиров, а также для грузовых ТС грузоподъемностью свыше 3,5 т., автомобилей со спец. сигналами и учебных автомобилей не старше 5 лет техосмотр проводится ежегодно; если эти ТС старше 5 лет, то проходить ТО следует раз в полгода;

4. если автомобили и прицепы предназначены для перевозки опасных грузов, они должны проходить техосмотр тоже раз в полгода.

Виновник ДТП без диагностической карты может получить регрессный иск (требование возмещения уплаченной суммы) от страховой компании, выплатившей возмещение пострадавшему.

.

Изменение стоимости техосмотра

Оплачивать техосмотр надо будет заранее. Возможно законодательное введение минимальных и максимальных расценок. Стоимость будет формироваться в зависимости от типа ТС и региона СТО.

Примерная стоимость техосмотра легкового автомобиля может варьироваться от 300 до 700 рублей, грузового – от 600 до 1000 рублей. Точную цену можно узнать, позвонив в выбранную станцию ТО или зайдя на ее сайт.

Оплата госпошлины за техосмотр отменена. Средства за ТО переводятся непосредственно СТО. Оплату можно произвести любыми способами.

.

Введение системы штрафов

Если автовладелец без диагностической карты или с картой, которой нет в ЕАИСТО, то его ждёт штраф в 2 тысячи рублей.

Фиксация нарушения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД и камерами.

И при автоматической фиксации, и при осмотре сотрудниками ГИБДД, будет осуществляться сверка наличия в базе данных диагностической карты по государственному номеру автомобиля.

Нарушителю не может быть выписан штраф более одного раза в сутки.

Для станций ТО, нарушающих регламент прохождения осмотра и выдачи диагностических карт, предусматриваются штрафы от 5 до 300 тысяч рублей.

Компанию, не аккредитованную в РСА, выдавшую диагностическую карту, ожидает уголовная ответственность.

Если водитель сознательно купит диагностическую карту в неавторизованном сервисе, его деяние попадет под ч.1 ст. 327 УК РФ, по которой наступает ответственность, влекущая наказание, связанное с лишением свободы до двух лет или ч. 5 указанной статьи (наказание в виде ареста до 6 месяцев).

Возможность предъявления другого документа кроме ПТС или свидетельства о регистрации ТС.

В новых правилах будет место для фактического осмотра автомобиля, без которого техосмотр будет недействительным, также прекратится продажа диагностических карт онлайн.

Сотрудникам ГИБДД будет позволено аннулировать поддельные диагностические карты, по которым страховщики теперь не смогут оформлять полис ОСАГО, в том числе и на автомобили, не прошедшие диагностику. Водителям, которые недавно оформили ОСАГО без диагностической карты, дается 30 дней, начиная с 1 октября, на то, чтобы получить ее.

.

Возможность предъявления другого документа

Технический паспорт времен СССР или старый технический паспорт на спецтехнику теперь можно будет предъявить в качестве документа распознавания ТС, вместо ПТС или свидетельства регистрации.

Автоэксперт kp.ru объясняет, что с новыми правилами нельзя будет получить диагностических карту без реального осмотра, техосмотра онлайн или с нарушением регламента. Это должно привести к снижению аварийности по причинам технических неисправностей ТС, поэтому несмотря на сложности с реализацией всех нововведений, конечный эффект должен оказаться положительным и позволит снизить количество ДТП.