Хочу купаться: список бассейнов Псковской области с фото, ценами и акциями

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Сезон купания в речках и озёрах закрыт. В такую погоду туда рискнут отправиться только закалённые «Псковские Моржи». Для тех, кто не готов к экстриму, но также, как и мы, не любит поддаваться осенней хандре, предлагаем достать купальник, шапочку, и отправиться на релакс в псковские бассейны.

Кстати, бассейны в Псковской области ждут в гости не только взрослых, но и молодежь, а также детей, беременных и людей с ограниченными возможностями.

Для псковичей и гостей региона в бассейнах доступны бани и сауны, купели и гидромассажи. Некоторые заведения предлагают уникальные занятия аквааэробикой для беременных и даже грудничковое плавание.

Олимп | Фото: администрация Псковской области

Бассейн «Олимп»

Адрес: г. Псков, дер. Борисовичи, ул. Балтийская д.11а (за Ледовым дворцом)

Режим работы:

- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00

- Выходные дни: с 10:00 до 23:00

Разовое посещение:

Дети – от 110 до 180

Взрослые – от 200 до 330

Студенты – от 150 до 250

Абонементы:

Абонемент «Льготный» (пенсионеры, ветераны, инвалиды 1,2 гр.). В него входит 8 посещений, цена – 1200 рублей. Можно взять абонемент на 4 и на 12 посещений, а также неограниченный за 2900 рублей.

Акции:

– Абонемент «Дружный» - скидка 10% при покупке одного абонемента на двоих.

– Абонемент «Молодежный» (дети от 14 до 18 лет, студенты)

– 8 посещений за 1200 рублей в рабочие дни, в выходные 1450 рублей.

Скидки на разовое посещение:

«Семейный: 1 + дети», билеты на детей с 50% скидкой.

«Семейный: 2 + дети», 1 ребёнок бесплатно, каждый следующий по 50% скидке.

Электрон | Фото: сообщество бассейна Электрон ВКонтакте

Бассейн «Электрон»

Адрес: г. Псков, ул. Киселева д.1

Режим работы:

- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00

- Выходные дни: с 8:00 до 22:00

Цена разового посещения:

Дети (2 часа) – 200 рублей.

Льготный – 200 рублей.

Взрослые (18+) – 250 рублей.

Молодёжный - 200 рублей.

Абонементы:

«Аквааэробика» на 4 посещения – 1800 рублей.

«Детский безлимит» на 8 посещений – 2300 рублей.

Абонемент «Безлимитный» для всех на 8 посещений (льготники, взрослые 18+ и молодежь) – 2300 рублей.

Универсант | Фото: пресс-служба ПсковГУ

Бассейн «Универсант»

Адрес: г. Псков, ул. Плехановский Посад д.25

Режим работы:

- Рабочие дни и суббота: с 07:00 до 22:00

- Воскресенье: с 07:00 до 20:00

Цена разового посещения:

Для подростков от 14 лет – от 250 до 290 рублей.

Для детей от 7 до 14 лет – от 120 до 170 рублей.

Студенты, инвалиды и пенсионеры – от 100 до 180 рублей.

Одно занятие с тренером (18+) – 450 рублей.

Абонементы:

Для подростков от 14 лет на 8 посещений – 1500-1650 рублей.

Для детей от 7 до 14 лет на 8 посещений – 700-900 рублей.

Для студентов, инвалидов и пенсионеров – от 650 до 1150 рублей.

Акции (по воскресеньям):

Семейный абонемент на 4 посещения: 1 родитель + 1-2 ребёнка (от 7 до 14 лет) - 1230 рублей.

Семейный абонемент на 4 посещения: 2 родителя + 1,2 ребёнка (от 7 до 14 лет) - 1900 рублей.

Дополнительно:

Аренда дорожки на 1 час - 2000 рублей.

Простория | Фото: Александр Сидоренко

Бассейн «Простория»

Адрес: г. Псков, ул. Иркутский переулок д.2

Режим работы:

- Рабочие дни: с 7:00 до 23:00

- Выходные дни: с 9:00 до 23:00

Цена разового посещения:

Для всех по будням с 7:00 до 9:00 – 350 рублей.

Для всех по вечерам в будни и выходные с 21.30 до 23.00 – 400 рублей.

Разовое посещение групповых тренировок – 650 рублей.

Разовое посещение грудничкового плавания (1,5 до 12 месяцев) - 600 рублей.

Абонементы:

Для всех – от 1120 (цена зависит от дней посещения)

Групповая тренировка для взрослых на 4 посещения - 1920 рублей.

Групповая тренировка для детей от 600 рублей.

«Аквааэробика» на 4 посещения - 2300 рублей.

Коррекционное плавание для детей от 7 до 14 лет

Оазис | Фото: официальный сайт бассейна Оазис

Бассейн «Оазис»

Адрес: г. Псков, ул. Рокоссовского д.7а

Режим работы:

Ежедневно: с 8.00 до 23.00

Цена разового посещения:

Взрослые – 350 рублей.

Дети – от 50 до 150 рублей.

Льготники – 300 рублей.

Разовое занятие аквааэробикой – 550-600 рублей.

Абонементы:

Взрослый на 4 посещений – 1350 рублей.

Льготный на 4 посещения – 1150 рублей.

Детский на 4 посещения – 550 рублей.

Аквааэробика на 8 занятий – от 3200 до 4000 рублей.

Акция:

Абонемент на 3 месяца фитнеса – 3 000 рублей. Даёт скидку на посещение бассейна.

Айсберг | Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Бассейн «Айсберг»

Адрес: г. Великие Луки, переулок Пескарева д.6

Режим работы:

Каждый день с 9.00 до 22.00

Малый и большой бассейны находятся раздельно.

Цена разового посещения:

Взрослые – 220 рублей.

Дети до 14 лет – 160 рублей.

Дети с ограниченными возможностями, сироты и др. – 80 рублей.

Абоненты:

Взрослые на 4 посещения – 720 рублей.

Детский на 4 посещения –550 рублей.

Детский льготный на 4 посещения – 275 рублей.

Индивидуальные занятия по обучению плаванию – от 330 до 880 рублей.

Акции:

Посещение малого бассейна 1 взрослому + ребёнку до 6 лет – 220 за 1 час.