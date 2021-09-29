Выбираем первое авто: советы экспертов, стоимость обслуживания и сбор документов в Псковской области

Фото из архива КП

Многие школьники и студенты хотят владеть машиной своей мечты, но совершенно не понимают, сколько денег для этого нужно. Начиная от цены автомобиля, заканчивая расходами, предугадать которые можно только с бензином, остальное - дело техническое. Но даже с топливом не все так однозначно, на его расход влияет множество факторов.

Фото из архива КП

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ АВТО

Цена на исправный автомобиль на ходу в Псковской области начинается от 60 тысяч рублей. Приобрести его можно на нескольких сервисах: Авито, Дром, авто.ру и тд.

Несмотря на большой выбор автомобилей марки Lada и их невысокую стоимость, в 2021 году специалисты не рекомендуют покупать машины, которые были выпущены ранее моделей: 2113, 2114 и 2115.

Также для покупки первой машины не стоит рассматривать представителей французского автопрома, такие марки авто как Peugeot или Citroën, не рекомендуется даже Audi. Обслуживание этих машин по стоимости обойдется намного выше. Также рекомендуется отбросить варианты автомобилей с пробегом более 200 тысяч километров.

Фото: Максим Степанченко

МНЕНИЕ АВТОЭКСПЕРТОВ

«Машина, у которой возраст эксплуатации равен возрасту водителя – это очень плохо, – отмечает автоэксперт kp.ru, – Внешне автомобиль может быть ухоженным, несмотря на пробег и свой возраст, но деталей, в случае поломки, уже нигде не найдешь. После остановки выпуска автомобилей, завод может просто перестать выпускать и детали для него, как со старыми моделями Lada».

Согласно опросу «Комсомольской правды в Пскове», автолюбители со стажем чаще всего назвали наиболее проверенными и надежными автомобилями Volkswagen, Ford, Renault и Opel. По их мнению, если прежний владелец бережно относился к авто и вовремя его обслуживал, оно не доставит множества хлопот юному автовладельцу. И будет на ходу как минимум два года.

Фото: Максим Степанченко

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Примерно в такие цены обойдется обслуживание автомобиля с затратами на топливо:

– Бензин

В среднем автомобиль вмещает в себя порядка 40 литров бензина. И чаще всего используется именно 92-й. Стоимость одного литра 92-го бензина осенью 2021 года в Псковской области составляет 44 рубля 60 копеек. Заправки бака на 2000 рублей в среднем хватит на 400 километров дороги по городу. На трассе расход уменьшается.

– Масло

Раз в 10 тысяч километров необходимо полностью заменять масло вместе с масляным фильтром. В среднем, в нашем регионе это стоит около 2 тысяч рублей.

– Воздушный фильтр

Вместе с маслом, раз в 10 тысяч километров, нужно заменять воздушный фильтр. Его цена не более 500 рублей.

– Замена омывайки

Расход омывайки зависит от погодных условий, но в среднем ее хватает на 1-2 месяца при цене от 100 рублей.

– Антифриз

Полную замену антифриза рекомендуют делать раз в 50 тысяч километров, стоимость жидкости начинается от 700 рублей.

Замену технических деталей тяжелее предугадать, но чаще всего расходными материалами являются колодки, тормозные диски, подвеска с амортизаторами и резина.

Не стоит забывать и о страховании автомобиля. Ограниченная годовая страховка для начинающего водителя обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Точную цену можно узнать в страховой компании. Она зависит от количества дтп по вине страховщика, водительского стажа, возраста автолюбителя, мощности и года выпуска машины.

Фото: Максим Степанченко

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Чтобы получить страховку после покупки машины нужно обратиться в страховую компанию, взяв с собой договор о покупке ТС, паспорт технического средства, свидетельство регистрации автомобиля и водительское удостоверение страховщика.

Ранее для получения ОСАГО нужно было пройти обязательный техосмотр. Теперь это необязательный шаг в оформлении страховки. После страхования автовладельцу нужно поехать в ГАИ для поставки автомобиля на учёт, заплатив госпошлину на месте или через сайт Госуслуг.