Продавцы рынка «Нива» поделились с псковичами секретами выбора арбуза

Анастасия ФИЛИППОВА

Арбуз – вкусная и полезная ягода, прекрасно утоляющая жажду. Пик их продажи приходится на лето: многие псковичи не могут представить себе июль и август без этого лакомства.

Однако арбузы покупают не только летом: все большую популярность набирают сочные, сладкие зимние сорта, позволяющие покупателям радовать себя любимой ягодой круглый год. Даже сейчас, в разгар осени, псковичи могут найти арбузы на любой вкус на рынках Пскова. Из Краснодарского, Ставропольского края, Ростовской области, Волгограда, Астрахани и Дагестана. Чтобы облегчить этот сложный выбор, мы поделимся мнением опытных специалистов как же выбрать хороший арбуз.

Анастасия ФИЛИППОВА

Как же выбрать хороший арбуз?

Отвечая на этот вопрос, продавцы разделились на два лагеря. Первые утверждают, что хвостик ягоды непременно должен быть сухим, также следует его похлопать перед покупкой. «Если звук глухой – берите!», - уверяют они. Спелость арбуза также подтвердит красная мякоть в разрезе и черные семечки.

Другие не раскрывают своих секретов, советуя доверить выбор продавцу.

- Покупатели сами не умеют выбирать арбузы, - уверен продавец с 22-летним опытом работы. - если покупатель приходит и говорит, что ему нужен арбуз, я смотрю на него и сразу понимаю, какой арбуз ему понравится. Нет никаких критериев. Если я выбираю арбуз, а он вдруг оказывается плохой, то без вопросов возвращаю деньги.

Анастасия ФИЛИППОВА

Предпочтения псковичей

Несколько опрошенных покупателей сошлись во мнении, что зачастую им без разницы как выглядит арбуз: на рынок они идут из-за отсутствия альтернативы в магазинах. Наилучшим вариантом они считают крупные плоды без косточек. Не последнюю роль играет и цена ягоды, а вкус второстепенен.

Анастасия ФИЛИППОВА

Как определить не вреден ли арбуз?

На этот вопрос в августе отвечали специалисты регионального отделения Роспотребнадзора. По их словам, определить наличие нитратов в ягоде можно только лабораторным методом, однако следует обратить внимание на мякоть. Если ее цвет ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, а желтые, значит арбуз считается плохим.

Кроме того, можно обратить внимание на срез: у «неправильного» плода поверхность гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Также специалисты уточнили, что основные вредные вещества в арбузе находятся около корки.