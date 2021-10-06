Кому не нужен пропуск для поездки в Самолву

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Жителям девяти районов Псковской области не требуется пропуск для посещения комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», сообщается в приказе ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454.

Для посещения нового мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», туристам необходимо получить индивидуальный пропуск из-за нахождения достопримечательности в пограничной зоне. Данное правило не распространяется на жителей приграничных районов Псковской области: Гдовского, Печорского, Палкинского, Псковского (исключая Псков), Пыталовского, Красногородсконо, Себежского, Невельского и Усвятского районов.Для того, чтобы въехать в приграничную зону, гражданам этих районов требуется взять с собой паспорт РФ с пропиской в одном из девяти районов.

Фото: Арсений ТИМАШОВ

Жители Пскова, Великих Лук, остальных районов Псковской области и туристы посетить мемориал без пропуска не сможет.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков можно обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, в бюро пропусков по телефону: +7 (8112) 698-267. Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.

Информацию о порядке оформления пропуска читайте здесь.