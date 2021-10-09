Забытая романтика: псковичи поделились воспоминаниями о бумажной переписке

Фото: Наталья Габрусь

Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября. Дата приурочена к основанию Всемирного почтового союза в 1874 году. Празднование призвано способствовать развитию и популяризации почтового обслуживания. В связи с этим днём «Комсомолка» решила узнать, скучают ли псковичи по бумажным перепискам и что она для них значит.

Почта считается одним из первых источников связи, она появилась раньше телеграфов, телефонов и интернета. Такой способ обмена информацией помогал людям решать личные проблемы, общаться с близкими и друзьями.

«Я хорошо помню то время, когда люди писали письма своим родственникам, знакомым, друзьям. Я сама на протяжении трёх лет писала письма своему другу, который служил за границей. С нетерпением ждала его ответа и по несколько раз перечитывала его письма. Это были непередаваемые эмоции!» – поделилась воспоминаниями 66-летняя Надежда Писарева и отметила, что очень скучает по тому времени и по тем эмоциям, которые испытывала в момент ожидания письма.

Фото: drkm-dnr.ru

«У общения с помощью бумажной переписки свои плюсы. Прежде всего это – забытая романтика, – рассказывает 70-летняя Раиса Васильева. – это непередаваемое чувство, когда ты только вытаскиваешь из ящика конверт с разноцветными марками. Ещё их приятно перечитывать, и, в отличии от разговора по телефону и переписок через электронные устройства, письма хранят в себе след близкого человека», – поделилась она и уточнила, что у современного общения есть безусловное преимущество: скорость.

«В письмах можно излагать мысли свободнее, описывать подробнее события, которые произошли, свои чувства. Это как маленькое произведение, в миниатюре», – рассказала нам 61-летняя Елена Фёдорова.

Фото: Татьяна ЦВЕТКОВА

«Улиточная» почта и посткроссинг

Большинство молодых людей даже не представляют, что когда-то существовал мир без компьютеров и интернета. А из-за ускорившегося темпа жизни ждать письмо неделями они считают чем-то за гранью возможного.

Но несмотря на то, что общение бумажными письмами ушло на второй план, до сих пор остаются люди, обменивающиеся бумажными письмами. Чаще всего речь идёт именно о посткроссинге, когда люди отправляют друг другу почтовые открытки или обмениваются посылками и бандеролями. Довольно часто это происходит через автоматизированные сервисы и человек даже не знает, от кого ему может прийти письмо.

В движении посткроссеров кому-то важно получить душевное письмо, а кто-то рад пустому конверту. Такие люди коллекционируют гашенные марки со всего мираю.

Как люди ищут собеседников по всему миру

«Я переписывалась бумажными письмами примерно, когда мне было лет 13 или 14, – вспоминает 22-летняя выпускница ПсковГУ Анастасия Федорова. – собеседника нашла случайно. Увидела обсуждение в социальных сетях. Группа вообще не была посвящена переписке. Кажется, она была про соционику. Не знаю зачем администраторы его создали, но это лишний раз доказывает, что не обязательно выбирать что-то одно: можно спокойно общаться с человеком и в соцсети и обмениваться письмами», – рассказывает девушка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как правило, собеседников ищут при помощи интернета: в социальных сетях, на форумах или на специализированных сайтах. Реже это делается при помощи каких-то стендов в библиотеках или почтовых отделениях. Обычно при переписке через интернет все происходит следующими образом: ты размещаешь свою анкету в которой указываешь свой адрес и рассказываешь о себе и своих интересах. После этого остаётся только ждать письма.

По словам опытных посткроссеров, лучше пользоваться специализированными сайтами, так более удобно и надёжно. Кроме того, переписка регламентирована правилами сообщества.