Вожатый - лекарь детских душ: о становлении бренда псковских вожатых и мифах профессии

Фото: группа регионального отделения РСО

О становлении бренда псковского вожатства, мифах и сложностях профессии и о том, стоит ли идти работать в детские лагеря рассказала «Комсомольской правде в Пскове» председатель правления регионального отделения российских студенческих отрядов Алла Сердцева.

Фото: группа регионального отделения РСО

– Алла, расскажите, как сейчас развивается движение в Пскове?

– Сейчас у нас существует два педагогических отряда на базе Псковского государственного университета – «Снежный кот» и «Наставник», также на смены выезжают практиканты из вуза. В этом году выезжало 55 бойцов. Мы работаем в лагере In orange, лагере РЖД, лагере «Лесные поляны», и, конечно, в «Артеке».

Фото: группа регионального отделения РСО

Мы взаимодействуем с Московской компанией «Артек-тур». Её представители приезжали к нам на прошлой неделе, и мы обсуждали совместную работу с нашими отрядами.

– Есть ли какое-то взаимодействие на всероссийском уровне?

– Сейчас мы участвуем во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых». На данный момент на следующий этап допущены три человека из нашего университета: Екатерина Исакова в номинации «Вожатый-наставник временного детского коллектива», Виктория Иванова в номинации «Вожатый временного детского коллектива» и я, как старший-вожатый. Я надеюсь, что мы сможем пройти в финал. Я всегда мечтала о становлении бренда псковских вожатых, и считаю, что мы себя достаточно зарекомендовали. Наши ребята ценятся везде.

Фото: группа регионального отделения РСО

Лига вожатых - это объединение самых разных специалистов, работающих с детьми. Лига помогает сообща развиваться, обмениваться опытом и лучшими практиками.

– Расскажите, как вы пришли в профессию вожатого?

– В детстве я не ездила в лагеря. Впервые мне удалось поработать в отряде ещё в Советском союзе, в 1991 году. Я тогда работала помощником вожатой. Уже когда я приехала учиться в Москву, вопрос как проводить лето для меня не стоял, я всегда ездила работать в лагеря. А потом я попала в команду артековцев, и эта встреча стала для меня знаковой. Это разделило мою вожатскую жизнь на до и после.

- Какие три мифа о профессии вожатого вы можете назвать?

– Во-первых, что работа вожатым не требует никаких усилий и ответственности. Сегодня это не так. В вожатство идут ребята, которым не все равно, что будет завтра. Сейчас внешний образ вожатого не соответствует старым ассоциациям.

Эта профессия наконец-то закрепилась официально. Не нужно иметь высшего образования, но нужно пройти профессиональную подготовку, у нас в университете в институте непрерывного образования такая возможность есть.

Также большое заблуждение, что можно пойти вожатым, чтобы командовать детьми. Если ты идешь с такой целью, тебя ждет разочарование.

Работа вожатым – это тяжело и морально, и физически. Быть родителями – это колоссальный труд, и все об этом скажут. А представьте, что у вожатого 20, 30, а иногда и 40 детей. И ты должен быть мамой, папой, сестрой, братом, психологом, аниматором, кружководом.

Ещё один интересный миф, что всем вожатым 48 лет. Это говорят все вожатые вне зависимости от своего настоящего возраста. Делается это для того, чтобы не было панибратства.

Вожатый – это всегда совершеннолетний человек, но представьте, если вам 18, и вы работаете с 17-летними ребятами. Смогут ли они воспринимать вас серьезно? Разумеется, нет.

– Что самое сложное в работе вожатого?

– Есть несколько факторов. Первая сложность - выстроить взаимопонимание с возрастными педагогами. Кто-то считает вожатых недоученными, но хочу сказать, что мы глубоко вникаем в динамику временного развития детского коллектива на занятиях. Разные школы, разные взгляды, мы обучаем вожатским лайфхакам, современным технологиям.

Второе – работа с особенными детьми, которые перешли определенную грань и имеют ярко девиантное поведение. Тут нужна определенная подготовка, этим детям правда нужна помощь. Но пока ты начнешь выстраивать конструктивное взаимодействие, проходит очень много времени, и не всем хватает сил.

Третий фактор. Вожатый – лекарь детских душ, и со временем дети начинают открываться и делиться своей болью. У них столько переживаний, что у вожатого не хватает духовных сил это вынести. И я помню, когда взрослые люди приходили в середине смены на вечерние планерки и плакали. Они не выдерживали всей этой информации, их душа разрывалась на части.

И больная тема каждого – гаджеты. Детей оттуда очень трудно вытащить. Это возможно, но очень сложно. Им там интересней, чем тут, виртуальные друзья им ценнее, чем взаимодействие с живым человеком. Даже если ты вытащил одного человека оттуда – ты уже молодец.

- А какая любимая часть дня у вожатого?

Мы очень любим полдник. Когда в столовой дети получают еду, они часто начинают делиться с вожатым. Особенно это любят делать младшие ребята из-за большой любви к старшим наставникам.

А вообще самое лучшее время – когда все дети уже уснули, и вожатые могут собраться и поговорить. Это момент эмоциональной разрядки.

Фото: группа регионального отделения РСО

– О чем бы вы предупредили ребят, которые хотят вставать на путь вожатого?

– Ребята, вам будет очень плохо в первые дни, на четвертый-пятый день вы будете плакать, вам будет очень тяжело. Это синдром неоправданных ожиданий. Надо понимать, что это переживают все. Зная, что тебя впереди ждет эта эмоциональная яма, подготовься к этому.

- Могли бы вы порекомендовать работу вожатым?

- Разумеется, да. Хоть вожатый и работает по 24 часа в сутки, хоть это безумно тяжелый труд, но это очень благородная профессия, которая раскрывает детские сердца и души. Я считаю, что каждый студент, который видит себя в будущем управленцем, обязательно должен пройти школу вожатства. Работа в лагере поначалу кажется простой, но это очень серьезная практика, она учит тайм-менеджменту, учит управлять, ты начинаешь просчитывать людей и видеть психотипы.