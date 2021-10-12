Работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных псковичей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 5 октября псковские работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

Если прежде соискатели работы должны были зарегистрироваться в службах занятости до конца 2020 года, то теперь условия распространяются и на тех, кто зарегистрировался до 1 августа 2021 года.

Изменения затронули и категории граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Теперь это не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но и инвалиды, многодетные родители, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лица, освобожденные из мест лишения свободы. Также до 15 декабря продлили срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Причем сделать это можно даже дистанционно: через личный кабинет на портале «Работа в России». В комитете по труду и занятости Псковской области добавили, что после этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах».

КСТАТИ:

Программа субсидирования найма безработных граждан действует с марта 2021 года и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ:

В Пыталовском районе по данной программе уже трудоустроены восемь человек, все они теперь работают на предприятии «Торрос».

«О программе нам рассказали в Центре занятости, - рассказал руководитель компании Сергей Агапов. - Потом уже поискали информацию в интернете. Субсидия предоставляется за вновь принятых сотрудников на работу. Государство компенсирует пенсионные и страховые выплаты компании за трудоустроенного гражданина. Мы представляем, какая примерно сумма будет, но точно уже узнаем в конце года».

Фото: Андрей МИРЕЙКО

По словам Сергея Агапова, составить документы для оформления субсидии не составило труда, процесс не занимает много времени. «С начала 2021 года всего на работу нами было принято 29 человек. Из них под критерии программы подошли 8 человек», - добавил собеседник.

Начальник отдела трудоустройства и специальных программ Комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева отметила, что требований к работодателю, естественно, больше, чем к трудоустроенному. «Это государственные, бюджетные деньги, и нужно проверить множество данных, чтобы понять, кому они будут перечислены. Несмотря на большой перечень вопросов самому работодателю не нужно предоставлять никаких справок и отчетов. Только заявление в электронном виде в Фонд социального страхования, где идут полные проверки. Предусмотрен и другой вариант: представить отчет по истечении нескольких месяцев и получить всю сумму разом», - отметила она