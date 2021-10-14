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Общество14 октября 2021 16:00

Реконструкция МАПП «Бурачки» продолжается: водители жалуются на очереди

Псковская таможня рекомендует при перемещении через границу выбирать другие направления для пересечения границы
Анастасия ТАРАСОВА
Анастасия ТАРАСОВА
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На огромные очереди в МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе жалуются водители большегрузов.

Один из дальнобойщиков позвонил редакцию «Комсомольской правды» и рассказал, что стоит в ожидании прохождения таможенных процедур у пропускного пункта уже двое суток и отметил, что в очереди стоит уже несколько десятков машин.

Мужчина отметил, что водителям посоветовали искать альтернативные пути объезда и рассматривать другие пункты пропуска.

Фото: Северо-западное таможенное управление

Фото: Северо-западное таможенное управление

В Чем причина?

Согласно информации Северо-Западного таможенного управления, сейчас на территории пункта пропуска идут работы по реконструкции, которые и приводят к снижению пропускной способности пункта и возможному скоплению транспортных средств.

Реконструкция проводится в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 24 декабря 2019 года № 426. В таможне отметили, что общий товаропоток через МАПП Бурачки в 2021 году увеличился на 10% и, несмотря на предпринимаемые меры, полностью избежать возникновения очередей не получается.

Фото: Северо-западное таможенное управление

Фото: Северо-западное таможенное управление

Псковская таможня рекомендует при перемещении через границу учитывать проводимую реконструкцию пункта пропуска Бурачки и выбирать другие направления для пересечения границы: МАПП «Убылинка» на росийско-литовской и МАПП «Шумилкино» и МАПП «Куничина Гора» на росийско-эстонской.

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