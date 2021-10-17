«Псков радикально преобразился»: известный блогер из Москвы снял видео о Пскове

Фото: Александр Пискарев

Александр Пискарев - московский путешественник, блогер и видеограф. Его страница в Instagram, на которой можно увидеть видео о городах России и зарубежья, насчитывает 20 тысяч подписчиков. Одной из последних работ Александра Пискарева стал ролик о Пскове. Специально для читателей «Комсомолки» видеограф Александр Пискарев рассказал, какое впечатление древний город оставил в его сердце.

По словам блогера, который был последний раз в Пскове в 2000-х, город радикально преобразился.

«Центр по-европейски опрятен, много прогулочных зон, информационных стендов, объектов культуры и истории, а длинная прогулочная набережная манит как спортсменов, так и любителей неспешного созерцания», - отметил Александр Пискарев.

Блогер также выделил большое количество парков и скверов, назвав Псков «зеленым городом».

«Россия начинается здесь» - девиз, который очень подходит западному форпосту России, и эта надпись, установленная на берегах Великой, несомненно, является ещё одной визитной карточкой Пскова», - поделился мнением путешественник из Москвы.

Александр Пискарев также отметил, что в Пскове много мест, где можно пообедать как в бюджетной столовой, так и в настоящих русских палатах с богатой национальной кухней.

Помимо этого, путешественник обратил внимание на цветовое решение, выбранное для городских автобусов: «общественный транспорт выкрашен в приятный зеленый цвет». При этом видеограф думает, что инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, а также «хаосная парковка в некоторых местах» ещё требуют модернизации.