Псковский заводчик шпицев рассказала, как воспитать чемпиона

Фото: Ольга Гайдамакина

В сентябре в Пскове прошли три всероссийские выставки собак. В связи с этим мы решили поговорить с владелицей псковского питомника Гайдамакиной Ольгой Михайловной, среди подопечных которой есть сразу четыре пушистых чемпиона. Псковичка рассказала нам о шпицах, разведением которых она занимается.

Пухлик, Зайка, Ясар и Пряник – немецкие шпицы, юные чемпионы России, Литвы, РКФ и Национального Клуба Породы. Для любого хозяина подобные победы питомца – высшая степень признания профессионализма.

В чем же секрет такого количества наград? Никакого секрета здесь нет, только тщательный уход, воспитание и, конечно, любовь к своему питомцу. А для тех, кто долго не может определиться с выбором щенка или у кого было желание завести немецкого шпица, советы опытного заводчика могут оказаться полезными.

Кому подходит порода

Немецкий шпиц является одной из наиболее универсальных и легких в обращении пород собак. Шпиц подходит в меру активным людям и семьям с не очень маленькими детьми. Его оценят как те, кто хочет видеть шпица единственным питомцем, так и те, кто уже имеет любимца. Шпиц не требует особо сложного ухода и будет всегда радовать хозяина.

Фото: Ольга Гайдамакина

На что следует обратить внимание при выборе щенка

Разумеется, когда вы решили завести собаку этой породы или любой другой, то следует проверить всю документацию заводчика, но и это не дает 100% гарантии, что щенок полностью здоров. Прежде всего стоит обратить внимание на его поведение и внешний вид.

Малыш должен быть игривым, легко идти на контакт, а вот замкнутость или агрессия — серьезный повод задуматься. Плохое состояние шерсти может свидетельствовать о некачественном уходе, а сонливость и слезящиеся глаза могут быть сигналом, что с собакой не все в порядке.

Характер

Малый немецкий шпиц — это весёлая, дружелюбная собака. Шпицы очень активные, бдительные и любят, когда вокруг них много людей. Вопреки заблуждениям, даже такие маленькие питомцы нуждаются в дрессировке и работе с кинологом. Когда собаку заводят в качестве аксессуара и воспитанию уделяют мало внимания, шпиц может проявлять признаки нервозности или агрессии.

Этим собакам не свойственны депрессии. Даже если вы взяли уже взрослого шпица от другого хозяина, через пару дней животное освоится в новой обстановке и снова станет активным и жизнерадостным.

Фото: Ольга Гайдамакина

Питание

Шпиц, как и большинство маленьких собачек, считается породой-долгожителем. Средняя продолжительность жизни – 12-15 лет. Но из-за множества факторов, в том числе некачественного питания, срок жизни шпица может сильно сократиться. Если вы выбрали натуральное питание, это ни в коем случае не может быть просто сосиска с вашей тарелки! Важно, чтобы уход и рацион соответствовали возрасту любимца.

Кроме того, уже с семи-восьми лет необходимо проводить регулярные профилактические осмотры у ветеринара и позаботиться о минеральных добавках для суставов и связок животного. Также в этом возрасте стоит перейти на специальный корм для стареющих собак или скорректировать натуральный рацион (сокращение доли жиров, рыба предпочтительнее мяса, некоторое уменьшение порции т.п.)

Поведение с другими животными

Как уже было сказано, немецкие шпицы отлично чувствуют себя с другими животными. Более того, ему жизненно необходимо общение с человеком, возможность побегать, поиграть, выразить свою любовь.

Обеспечьте его всем этим, и даже в десять лет песик будет так же весел и активен, как в молодом возрасте.

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Уход за шерстью

Длинная эффектная шерсть требует отдельного ухода. Шерсть у всех немецких шпицев пышная, с мягким коротким плотным подшёрстком и длинным прямым жёстким остевым волосом. Неправильный уход за любимцем может привести к образованию колтунов и облысению.

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Шпицев необходимо ежедневно вычёсывать, купать, используя специальные средства и сушить феном. Делать это можно раз в два месяца, лучше всего пользоваться услугами грумера.