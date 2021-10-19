Дотерша из Пскова поделилась эмоциями от победы СНГ-команды в «The international 10»

Фото: Анна Лопачук

Псковичка Анна Лопачук, посвятившая большую часть жизни игре Dota 2, в разговоре с корреспондентом kp.ru поделилась мнением о победе СНГ-команды в киберсоревновании мирового уровня.

Напомним, на днях завершилось крупнейшее киберспортивное событие года «The international 10». Победителем турнира стала команда «Team Spirit», представители которой - ребята из России и Украины. Выигрыш лучших геймеров составил 18 миллионов долларов.

«Эту победу можно сравнить с победой сборной России по футболу на чемпионате мира», - заявила Анна Лопачук.

По словам псковички, победа «Team Spirit» стала крайне неожиданным событием для всего киберсообщества.

«Спириты были, можно сказать, аутсайдерами. Единственная команда СНГ, от которой можно было ожидать высокие места, - Virtus.Pro, но они заняли 5-6 место, проиграв Спиритам», - рассказывает дотерша.

Анна Лопачук отметила, что в происходящее до последнего не верил никто.

«Даже сами спириты, когда выиграли и забрали Эгиду (своего рода кубок), не могли поверить в происходящее», - рассказывает игрок.

По словам Анны Лопачук, около миллиона человек наблюдало за финальной игрой.

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«Конечно, все были рады, и, можно сказать, в каком-то смысле сплотились. Чат летел с бешеной скоростью, и каждое сообщение было в поддержку Спиритов», - отмечает псковичка.

В целом соцсети пестрили поздравлениями СНГ-команды «Team Spirit». Однако нашлись и те, кто обвинил игроков в намеренном сливе предыдущих игр.

СПРАВКА

Dota 2 – компьютерная многопользовательская командная игра, изображающая сражение на карте особого вида.

В каждом матче участвуют две команды из пяти игроков, управляющих «героями» - персонажами. Каждый из персонажей наделен своими способностями. Чтобы победить в матче, команде нужно уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне.