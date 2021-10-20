7 действенных советов по предупреждению депрессии осенью

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Лето закончилось, а вместе с ним закончился период отпусков, выходных на природе, длинных солнечных дней и уютных вечеров на даче. На смену им пришли рабочие будни, дождливая погода, серые короткие дни и осенняя хандра...

Как справится с хандрой и не впасть в депрессию

1. Физическая активность. В осенне-зимний период мы много сидим на работе и дома, что приводит к некому «застою» организма и плохому самочувствию. Нашему организму нужна подвижность, не обязательно изнуряющие многочасовые тренировки. Вполне достаточно будет 15 минутной йоги или растяжки перед сном.

2. Питание. Не менее важно следить и за питанием. Старайтесь избегать тяжелой пищи, добавьте больше сезонных овощей и фруктов, легких круп.

3. Встречайтесь с друзьями и близкими. Не смотря на загруженность старайтесь встречаться хотя бы раз в неделю. Человек — существо социальное, и общение с приятными людьми необходимо для выработки гормона радости и эмоциональной разгрузки.

4. Следите за атмосферой дома. Осенью мы много времени проводим дома, поэтому следует позаботиться об уюте. Купите небольшие предметы декора, которые будут поднимать вам настроение, ароматизированные свечи, а может пора купить новое комнатное растение?

5. Прогулки на свежем воздухе. 15 минутная прогулка перед сном может не только значительно улучшить ваше моральное состояние, но и позволит крепче спать.

6. Создайте ритуалы, которое будут приносить вам удовольствие. Возможно, это будет вкусный утренний кофе,завтрак или прогулка после работы. Это может быть что угодно, главное регулярность и положительные эмоции в итоге.

7. Создавайте новые впечатления. Ходите на мероприятия, съездите на выходные в другой город, сходите в кофейню, в которую давно хотели, встретьтесь с друзьями. Создавайте положительные эмоции.

Все эти способы не требуют большого количества времени, энергетических или денежных затрат, но они могут помочь пережить такой непростой период.

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