Ковид-диссиденты и антиваксеры решили спасаться от COVID-19 витаминами: полиция объясняет, что грозит участникам QR-подделок

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«Правила нужны для того, чтобы их нарушать, иначе какое же от них удовольствие», - сказал однажды Оскар Уайльд. Кажется, в эпоху антикоронавирусных ограничений многие жители России воспринимают эту цитату как прямое указание к действию. «Комсомольская правда в Пскове» решила разобраться, как исхищряются россияне, чтобы не прививаться, и что их за это ждёт.

Совсем недавно в редакцию kp.ru обратилась псковичка со своей историей. По словам женщины, её мужу поступило предложение «вакцинироваться» за деньги. Предлагающие заманчивую услугу, рассказывает псковичка, обещают, что после перевода четырёх тысяч рублей мошенникам на портале «Госуслуг» в личном кабинете автоматически появится легальная информацию о вакцинации, сертификат и тот самый QR-код, открывающий двери в мир общепита и мест культуры.

«Ему сказали, что можно просто перечислить деньги на номер и даже не выходить из дома, чтобы получить все документы о вакцинации», - делится жительница Пскова, пожелавшая остаться неизвестной.

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«Сегодня полиция Псковской области на постоянной основе проводит профилактические и оперативно-розыскные проверки по выявлению и пресечению подобных правонарушений», - прокомментировали kp.ru ситуацию в полиции.

Напомним, особо предприимчивых граждан, готовых предоставить QR-код без прохождения вакцинации, ждёт уголовная ответственность. Максимальное наказание за подделку и сбыт документов - до двух лет лишения свободы. Однако не стоит надеяться, что наказание ждёт только «продавца»: покупка и хранение поддельных документов может стоить года лишения свободы и покупателю.

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Однако желающих заработать на вакцинации уголовная ответственность, кажется, вовсе не пугает. Так, 23 октября работающих по подобной схеме мошенничества поймали в Санкт-Петербурге. Врач и три медсестры успели заработать порядка 100 тысяч рублей, подделывая данные на портале «Госуслуги».

В это время в Новосибирской области с начала пандемии уже успели возбудить 17 уголовных дел о продаже поддельных документов, якобы подтверждающих вакцинацию и отсутствие заболевания. При этом, делится начальник ГУ МВД по Новосибирской области, официально зарегистрировано 89 сообщений о фактах продажи липовых сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования.

В Башкирии желающие нажиться на прививочной кампании не отстают от жителей Петербурга и Новосибирска. Там под следствием оказалась секретарь одной из поликлиник Стерлитамака. Ее задержали вместе с подругой. Женщины организовали бизнес на знакомых, которые платили за липовый сертификат о вакцинации до 3,5 тысяч рублей. При этом медики скрывали следы преступления, уничтожая неиспользованные ампулы вакцины.

В среднем желанный QR-код мошенники предлагают россиянам за 4 000 рублей. Однако, согласно некоторым источникам, цена фальшивки может достигать 14 000 рублей.

По данным на 25 октября, в сети появилось 48 сайтов, имитирующих Единый портал государственных услуг. Такую статистику приводит «Коммерсантъ».

Эксперты оценивают теневой рынок QR-кодов примерно в 12 млрд рублей. И такие подсчёты приводятся лишь на основании публичных отзывов и затрат коммерсантов на создание всех выявленных на данный момент сайтов-подделок.

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По словам экспертов, реальные масштабы рынка ковид-подделок по итогам пандемии могут быть в разы больше. Более того, на сегодняшний день до сих пор неясно, ведется ли борьба с этой проблемой. Как заявляет Минцифры, ведомство блокирует «по 100-200 ежемесячно», однако на месте закрытых почти ежедневно появляются новые, а самые схожие работают до сих пор.

«Примечательно, что особенное обострение регистраций подделок произошло ровно за два дня до представления запроса Голиковой общероссийский нерабочий режим. Организаторы схемы информированы, что позволяет им действовать на шаг впереди государства. Странно, что госчиновники продолжает реагировать на это исключительно в реакционном порядке: ни Минцифры, ни Роскомнадзор не предпринимают попыток упредить создание фейков, поставив заслон уровне антивирусов, поисковых и доменных компаний. Отсутствие системной работы с фальсификациями нивелирует все усилия властей по установке системы QR-кодов, что, конечно, найдет свое отражение в статистике заболеваемости и смертности», - заключает эксперт.

В то же время власти пытаются снизить количество фальсификаций путём введения новой формы сертификата о вакцинации от COVID-19. Подделать документ теперь будет не так просто. Сертификат будет включать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения вакцинированного, пол, адрес проживания и дату оформления документа.

Помимо этого, врачи внесут в документ также сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.

Вместе с этим государство решило предложить бонус тем, кто по своей воле отправится на вакцинацию. Такие граждане получат два дополнительных выходных. Документ об этом 24 числа опубликовали на сайте Кремля.