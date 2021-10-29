Псковичей «приписывают» к больницам и поликлиникам на «Госуслугах» ради прибыли

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В начале октября Минздрав России издал приказ, согласно которому россиянам через сайт «Госуслуги» будет доступна информация о полученной по ОМС медицинской помощи и о ее стоимости. Эксперт Всероссийского союза страховщиков, к.м.н. Сергей Шкитин рассказал, какая информация появится на портале и как это поможет выявлять «приписки» медучреждений.

Напомним, система ОМС предполагает, что все медицинские организации получают деньги, оказывая специализированную помощь больным. От количества пациентов зависит сумма, которую получит медорганизация.

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Казалось бы, возможность выбора россиянами организации должна развивать конкуренцию между учреждениями и повышать качество оказываемой помощи. Но на деле руководство некоторых медорганизаций часто занимается «приписками» (диспансеризация, случаи госпитализации), чтобы получать деньги за помощь, которая оказана не была.

«Проблема в том, что на эти "приписки" могут тратиться деньги ОМС – их можно было бы потратить на действительно необходимую, показанную медицинскую помощь», - пояснил Сергей Шкитин.

Эксперт рассказал, что теперь все граждане, зарегистрированные на портале «Госуслуги», будут получать уведомления с информацией о полученной ими медицинской помощи и ее фактической стоимости. В случае выявления несоответствий бюджетные средства будут возвращаться в систему ОМС. В дальнейшем их направят на подтвержденные со стороны медучреждений объёмы медпомощи, а также на повышение эффективности её планирования.

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При обнаружении «приписки» необходимо позвонить на «горячую линию» вашей страховой компании. Номер «горячей линии» можно найти на полисе ОМС.

Кроме того, страховая компания поможет разрешить вопросы, касающиеся нарушения ваших прав медорганизацией и любых спорных вопросов по получению помощи.

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Помимо этого, не стоит забывать сообщать о смене данных, удостоверяющих личность, в страховую компанию.