Какой кофе бодрит псковичей этой осенью? Топ-5 кофейных напитков 2021 года

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Кофе – один из любимых напитков многих людей. Для кого-то кофе - это неотъемлимый атрибут утра, для кого-то он ассоциируется с рабочей встречей, а для кого-то с приятными посиделками в кафе. Но еще кофе это согревающий напиток, который просто необходимо осенью, когда хочется тепла и бодрости. Как сказали в одной из псковских кофейн: «Кофе всегда востребованный!». Давайте посмотрим какой кофе предпочитают псковичи этой осенью.

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Топ-5 кофейных напитков осени 2021:

1. Капучино / Латте

Первое место в списке делят капучино и латте - классика кофейных напитков. Капучино — кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением в него подогретого вспененного молока. Иногда при вливании молока в эспрессо бариста особыми движениями создают на поверхности напитка рисунок — такая техника называется латте-арт. Именно за него многим полибился этот напиток. Кроме того, сейчас начало набирать популярность капучино на альтернативном молоке.

Кофейный напиток Латте состоит из молока и кофе эспрессо. Казалось бы, ингредиенты одни и те же. Однако Латте варится сразу на основе молока, образуя в чашке или бокале трёхслойную смесь из молока, эспрессо и пены.

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В чем разница?

Подводя итог, можно сказать, что эти кофейные напитки довольно похожи, но их различия скрываются в количестве ингредиентов. Порция латте подаётся в айриш-бокале объемом в 240—360 мл. и имеет больший объём, чем капучино, который подаётся в чашках по 150—180 мл.

При этом сохраняется одинаковое количество используемого эспрессо, а объём капучино получается меньше по сравнению с латте за счёт одной части молока. Кроме сервировки и соотношения ингредиентов, капучино от латте отличает более плотная пенка. Для пенки полагается ложечка.

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2. Сливочно-десертные рафы

Раф с недавних пор стал очень популярным российским кофейным напитком, который готовят на основе эспрессо с добавлением ванильного и простого сахара, а также сливок. В отличие от привычных Латте и Капучино, Раф меет более тягучую и плотную текстуру. Напиток получается сытнее своих предшественников.

Существуют разнообразные вариации напитка с добавлением различных ингредиентов: арахисовый раф, лавандовый раф, ванильный раф, кешью-раф и т.д. Вплоть до самых неординарных решений баристы. Основное отличие от латте — в использовании ванильного сахара и сливок вместо молока.

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3. Американо

Ароматный кофе американо популярен во многих странах мира. Американо — способ приготовления кофе, заключающийся в соединении определённого количества горячей воды и эспрессо.

Баристы говорят, что многие выбирают американо при похудении. Однако на сегодняшний день не существует единого мнения, по отношению того, влияет ли кофе на процесс обмена веществ в организме.

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4. Латте Марципан, Латте Ириска, Апельсиновый Латте, Тыквенно-пряный Латте, Свит Чили и Маскарпоне Крим

Сразу несколько фирменных напитков на кофеине нашли популярность у псковичей:

Латте Марципан готовится на основе смеси измельчённого в муку миндаля и сахарного сиропа (или сахарной пудры).

Латте Ириска готовится на основе соуса Ирис, по вкусу похож на соленую карамель, напоминающую ириску из детства.

Апельсиновый Латте - это кофе с апельсиновым соком.

Тыквенно-пряный Латте - латте со специями для тыквенного пирога. Он пряный и согревающий.

Свит Чили - кофе на основе красного чили перца с добавлением. натурального гречишного мёда.

Маскарпоне Крим - кофе на основе сыра маскарпоне с добавлением миндального сиропа.

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5. Какао и чай

Хоть и кофе самый востребованный, но многие отмечают, что без какао и чая не обходится никакая осень.