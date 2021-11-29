Вакцинироваться нельзя переждать: всё о прививке от COVID-19 для беременных

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Вопросы о вакцинации от коронавирусной инфекции беременных не утихают с начала прививочной кампании. Одни уверенно заявляют, что любая прививка беременным противопоказана, пока другие считают вакцинацию единственным способом защитить от коронавируса будущую маму и малыша. «Комсомольская правда в Пскове» выяснила, опасно ли вакцинироваться беременным и кому ковид грозит осложнениями.

Тихий враг

Начнём с того, что при коронавирусе у беременных не всегда присутствуют симптомы заболевания. Поэтому при появлении первых признаков болезни необходимо сразу обратиться к врачу.

Возможные последствия

Известно, что у беременных коронавирус вызывает множественные риски. Во-первых, женщины в положении чаще попадают в отделения реанимации и интенсивной терапии, где применяется искусственная вентиляция легких. Во-вторых, при положительном тесте на ковид у будущей мамы повышается риск преждевременных родов и гибели плода. И, наконец, коронавирус провоцирует преэклампсию - тяжёлое осложнение беременности.

Двойная нагрузка

Помимо этого, выявлено, что ковид-положительные беременные с сопутствующими заболеваниями переносят коронавирус вдвойне тяжело. К заболеваниям, осложняющим течение ковида, относятся следующие:

- сахарный диабет;

-ожирение;

-артериальная гипертензия; -сердечно-сосудистая патология; -хронические заболевания печени и почек;

-онкологические заболевания; -иммуносупрессия;

-трансплантация opгaнoв;

-гемодиализ.

Сроки вакцинации

Чтобы уберечь себя и ребёнка от последствий COVID-19, специалисты рекомендуют вакцинироваться с 22 недели беременности. Согласно проведённым исследованиям, отрицательного влияния на течение беременности, состояние плода и ребенка выявлено не было. Врачи также заявляют, что полученная будущей мамой вакцина не может быть источником инфицирования человека.

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Группа риска

Медики напоминают, что выше всего заразиться коронавирусом риск у тех, кто связан с медицинской и социальной сферами, часто бывает в местах массового скопления людей или проживает в месте, где высок уровень заболеваемости CОVID-19.