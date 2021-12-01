Стало известно, где установят новогодние елки в Пскове

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Наступает предновогодняя пора, а это значит, что главные атрибуты Нового года: елки и гирлянды – начинают появляться не только в домах псковичей, но и на улицах города. Сегодня, в первый зимний день, глава администрации Пскова Борис Ёлкин сообщил, что за декабрь 2021 года в городе установят сразу три елки.

Уже известно, что главная новогодняя ёлка Пскова традиционно займёт своё место на Октябрьской площади. Напомним, высота искусственного дерева, уже не первый год украшающего центр города, составляет 22 метра, а вес елки равен 4 340 килограммам.

Вторая ёлка создаст настроение праздника и новогодней сказки в парке на Четырёх углах. Здесь также появятся и другие украшения, с которыми последние годы псковичи активно фотографируются.

Наконец, третью ёлку установят специально для жителей Запсковья, а именно в парке между улицами Труда и Энтузиастов. Такое решение было принято после многочисленных обращений псковичей украсить сквер Пограничников.

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Добавим, в этом году власти города пообещали нарядить Псков рекордным количеством украшений.

«Поставил задачу охватить максимальное количество территорий», - сообщал ранее Михаил Ведерников.

Традиционно в Пскове украсят площади Победы и Ленина, Ботанический и Летний сады, дендропарк, мост 50-летия Октября и Ольгинский мост.

Помимо этого, полюбившиеся горожанам светодиодная карета, олень, арка и ёлка расположатся в центральной части Детского парка. А вот новогодние шары и светодиодный «Подарок» изменят свою локацию.

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В этом году псковичей также предупредили, что в день установки центральной елки возможно перекрытие Октябрьской площади.

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