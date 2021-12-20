Псковский педиатр объяснила, что такое прон-позиция и почему она жизненно необходима при лечении COVID-19

Диана Бикмуллина

И. о. заведующего первым инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы, врач-педиатр Диана Бикмуллина рассказала, что прон-позиция – это вентиляция легких в положении лежа на животе, пишет «Псковская правда».

По словам специалиста, во время лечения коронавируса прон-позиция жизненно необходима. Находиться в ней больным коронавирусом нужно по 14-16 часов в день.

Специалист уточнила, что при ковиде под удар попадают прежде всего задние отделы легких. Положение лежа на спине ухудшает ситуацию и способно привести к осложнениям, так как под действием силы тяжести отёк у пациента увеличивается, а кислоррда в организм попадает меньше.

Псковский врач объяснила, что положение пациента на животе, в свою очередь, улучшает работу мышц спины. При этом поражённые участки легких вентилируются лучше, альвеолы расправляются, а вдох становится легче и глубже.

«Прон-позиция важна как в острый период, так и в восстановительный. При этом идёт уменьшение фиброза на поражённых участках», - добавила Диана Бикмуллина.

Специалист рассказала, что врачи ежедневно объясняют больным, зачем нужна прон-позиция. И те, кто выполняют все рекомендации врачей, быстрее справляются с гипоксией, дыхательной недостаточностью, и выздоравливают.

«Как показал опыт, прон-позиция приводит к уменьшению риска усугубления ранее существовавшего повреждения легких и, в конечном итоге, к снижению смертности», - подытожила врач.