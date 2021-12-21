В эфир вышел новый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

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Новый фильм о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вышел в эфир на YouTube-канале портала ПАИ.

Заведующая отделом Псковского музея-заповедника Таисия Круглова назвала Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря одним из самых ярких и ценных памятников псковской архитектурной школы, так как ему удалось сохранить и свою архитектуру, и ансамбль фресковой живописи.

Удивительно, что над убранством собора трудились столичные мастера Константинополя, прибывшие на Псковщину, чтобы выполнить заказ новгородского архиепископа.

«До нашего времени сохранилось около 87% изначальной живописи. При строительстве храма за прототип был взят византийский проект. Однако заказчик внес изменения, и с западной стороны храм был перестроен», - делится сотрудник музея.

Добавим, проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» будет содержать в себе 10 фильмов о псковских памятниках ЮНЕСКО. Предполагается, что благодаря эпизодам зрители познакомятся с прошлым и настоящим храмов, а также узнают их удивительные тайны.

В создании проекта поучаствовали десятки лучших экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Отметим, проект реализовывается при поддержке администрации региона и комитета по охране объектов культурного наследия.