Правила одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 назвала псковский врач

Алина Корф

Как правильно прививаться от гриппа и коронавируса в одно время, рассказала Алина Корф, врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, пишет «Псковская правда».

«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Гам-КОВИД-Вак», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», - рассказала медэксперт, ссылаясь на поправки в инструкцию к препарату «Гам-КОВИД-Вак».

Однако при параллельной вакцинации двумя препаратами нужно соблюдать ряд условий. Во-первых, нельзя смешивать две разные вакцины в одном шприце. Во-вторых, запрещается введение препаратов в один участок тела. Идеальным вариантом будет, если одну прививку пациенту сделают, например, в правое плечо, а другую – в левое.

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«Вакцинация от гриппа чрезвычайно важна, так как до сих пор неизвестно, как эти два вируса могут навредить человеку одновременно, потому что оба имеют тенденцию к тяжелому течению», - рассказала Алина Корф.

Помимо этого, вакцинация от гриппа поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения.

«...люди смогут получить медицинскую помощь намного быстрее и качественнее», - понадеялась врач.

Медэксперт также добавила, что количество заболевающих гриппом и ОРВИ псковичей по-прежнему увеличивается. Вместе с этим коронавирус не отступает.