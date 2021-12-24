Рассказываем, как Новый год 2022 встречают самые юные жители Пскова в детсадах

.

С наступлением декабря в детских садиках началась сказочная пора. Уже при входе в обитель детсва чувствуется новогодняя атмосфера. В воздухе вместо каши и котлет запахло конфетами и шоколадом, а яркие осенние листья сменились на новогодние мотивы. «Комсомольская правда в Пскове» выяснила, как дошкольники готовятся к Новому году.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ

Прежде всего, отметим, что свои коррективы в празднование Нового года в садиках в эпоху пандемии внес коронавирус. В этом году, чтобы попасть на детский утренник и посмотреть на выступление своего чада, родителю необходимо предъявить соответсивующий документ. Такие правила установили в соответствии с распоряжением администрации города. Теперь заветное место в актовом зале садика будет обеспечено при предъявлении одного из следующих документов:

- QR-кода о вакцинации;

-сведений о перенесённом заболевании за последние 12 месяцев;

-медотвода с действующим 48 часов ПЦР-тестом.

.

Помимо этого, для каждой группы на проведение утренника будет отведено своё время, смешивание групп не допускается.

«СНЕЖИНКА НЕ РАСТАЕТ»

Кроме возможности повеселиться и подготовить праздничные выступления, Новый год – отличное время для творчества. И псковские детсадовцы в команде с родителями и воспитателями ежегодно это доказывают. 2021 год не стал исключением: с начала декабря окна дошкольных учреждений начали преображаться. Изящные снежинки одна за одной принялись занимать свои места на окнах.

Украшения 24-го садика

А в детском саду №24 компании им составили задорные тигрята – символы грядущего года. Но на этом фантазия псковских воспитателей и детей не закончилась: другие окна сотрудники учреждения украсили в тематике «В гостях у сказки», вызвав восторг горожан.

«В гостях у сказки»

В настоящую фотозону превратили вход в садик №28. Сотрудники постарались, чтобы уже на входе как у родителей, так и у детей появлялось настроение сказки. Ведь когда вас встречает приветливый снеговик, а из окна выглядывают Дед Мороз и жители сказочного леса, по-другому быть просто не может!

Снеговик на посту охраны у 28-го садика

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2021-2022

За новогоднее настроение отвечает дизайн не только интерьера, но и костюма. Традиционно детские утренники ассоциируются с обилием новогодних нарядов в виде снежинок и мушкетёров, зайчиков и белочек, супергероев и фей. Однако опрос kp.ru показал, что в этом году большей популярностью пользуются стандартные праздничные платья и костюмы. Такое стилистическое решение подчеркнет индивидуальность ребёнка, а не спрячет ее за маской лесной зверюшки.

В садике состоялась встреча с главным волшебником

Утренник в одном из городских садов

НОВЫЙ ГОД – СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Безусловно, новогодняя атмосфера в садике на время подарит ребёнку ощущение сказки и праздника. Однако не стоит забывать, что главное новогоднее волшебство рождается в домах. Так, например, первая актриса-космонавт из Пскова Юлия Пересильд всегда приезжает за этим самым волшебством на малую родину.

«Никакие Мальдивы рядом не стоят с таким праздником», - поделилась талантливая псковичка со своими подписчиками.

Юлия Пересильд на зимней прогулке в Пскове

В это время замдиректора псковского молодежного центра Олеся Назарой рассказала, как её дети связаны с Севером. Как оказалось, для этого совсем необязательно жить в Мурманске или Архангельске, более того, выяснилось, что прикоснуться к родине Деда Мороза может каждый.

Детский врач-педиатр из Пскова Татьяна Михайлова, в свою очередь, поделилась с псковичами милой новогодней традицией своей семьи. Врач подсказала горожанам, как простые ежегодные действия создадут массу воспоминаний для будущего.

.

Пока Татьяна Михайлова отвечает за новогоднее настроение своей семьи, псковичка Катерина Дмитриева взяла на себя ответственность подарить праздник сразу всем жителям города. Дед Мороз-форточник прославил её и даже сделал номинантом на премию «Народное признание - 2021». Однако на достигнутом креативная псковичка не остановилась и приютила Снегурочку, которая, правда, уже успела не на шутку напугать псковичей.

Горожане высоко оценили идею Катерины и взяли с неё пример, тоже украсив фасад своего дома фигурой Деда Мороза.

А для тех псковичей, кому присутствия сказочных фигур в городе недостаточно для праздничного настроения, вспомним, какими новогодними традициями делились читатели «Комсомолки» в прошлом году.

Так, одна из подписчиц посоветовала почаще включать новогодние песни. По её словам, от этого становится «сразу тепло на душе». В самом деле, легендарный Фрэнк Синатра мало кого оставит равнодушным. А Дискотека Авария и вовсе перенесет в 31 декабря, где с одной стороны – оливье, а с другой – ароматные мандарины.

.

Пока одни в ожидании праздника включают новогодние плейлисты, другие достают с дальних полок раритетные игрушки.

«А у нас есть старый чемодан с игрушками, и когда находишь старинные, такой трепет», - делится псковичка.

Раритетные игрушки Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Еще один лайфхак для создания новогоднего настроения – прогулка по торговым рядам на Ниве.

«Для нас праздник наступает, когда новогодние ряды на Ниве выставляют, очень добавляет атмосферы», - делится эмоциями горожанин.

Торговые ряды на Ниве

Неважно, воспитатель детского сада Вы или врач, известная актриса или начинающий специалист, помните: «под Новый год, что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается».