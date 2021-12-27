«Это экстрим!»: какими погодными аномалиями запомнился 2021, рассказала псковский синоптик

.

Конец года – время подводить итоги. Пока экономисты подсчитывают, насколько подорожали продукты за уходящий год, продавцы выкладывают на полки мандарины и шампанское, а дорожные службы расчищают дороги от снега, синоптик Псковского гидрометцентра рассказала «Комосмолке», чем выделился 2021.

ЗНОЙНЫЙ СЕВЕРО-ЗАПАД

Неудивительно, что в первую очередь метеоролог вспомнила лето 2021. В самом деле, жители Псковской области запомнят его надолго: палящее солнце и аномальные +36 не так часто заглядывают в регион 60. Время, когда горожане покидали свои квартиры и уезжали за город, сотрудники офисов переходили на удаленку, а асфальт плавился от жары. А вы помните, чем занимались в это время?

«При нормальной среднемесячной температуре в июне и июле 18-20 градусов в первый месяц лета по области фиксировалось +32 градуса, а во второй – и вовсе +34», - рассказывает специалист.

.

«ЛЕЙ, ЛЕЙ, НЕ ЖАЛЕЙ»

Однако не только солнце властвовало на Псковщине летом уходящего года. Диона, богиня дождя, также заглянула в Псковскую область. Так, при норме для второго летнего месяца 15 мм в июле выпало все 27 мм. В это время в августе вместо ожидаемых 25-26 мм выпало рекордные 50 мм осадков.

.

ПСКОВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ

По словам синоптика, самым дождливым днём ушедшего лета стало 2 августа.

«Псков заливало. За период 12 часов выпало 40 мм. Все люки были заполнены, все улицы плавали, как речки. Это экстрим!» - делится эксперт.

СИТУАЦИЯ SOS

2021 год повторил лето 2010, когда на территории региона многократно вводилась чрезвычайная пожарная опасность.

«С 9 по 28 июня по всей Псковской области отмечалась чрезвычайная пожарная опасность», - уточняет синоптик, добавляя, что тогда для тушения пожаров были подключены специализированные отряды.

«Чрезвычайная считается высшим уровнем пожарной опасности», - акцентирует метеоролог.

.

«Я ТАК ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ»

Относительно ровным температурным фоном можно охарактеризовать осень 2021. Однако были и погожие дни, порадовавшие псковичей солнцем, небесной синевой и золотистыми листьями вокруг. Так, например, выделилось 29 октября. В тот день воздух в Пскове прогрелся до не свойственных этому времени +14, светило солнышко и дул южный ветер.

«КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ...»

Начало зимы также порадовало псковичей. В этом году катки и горки заработали вовремя и даже заядлые лыжники уже успели насладиться любимым видом спорта. Примечательно, что снег и метели, так удивившие горожан, на самом деле являются нормальным погодным явлением для Пскова в декабре. Синоптик закончила подводить итоги, пообещав псковичами по-настоящему новогоднюю погоду 31 декабря.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три катка и две лыжни на свежем воздухе откроются в Пскове уже в эту субботу (Подробнее)

Стало известно, заработает ли каток «на Таблетке» в Пскове в декабре 2021 года (Подробнее)

На снежную горку в Финском парке псковичи смогут отправиться уже 3 декабря (Подробнее)