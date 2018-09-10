Вакантное кресло в Псковском областном Собрании депутатов займет Ирина Толмачева

10 Сент. 11:24 2018-09-10T11:24:55+03:00

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Депутатом Псковского областного Собрания станет кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Толмачева. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие данные озвучил 10 сентября председатель регионального парламента Александр Котов на встрече с журналистами.

Подводя итоги единого дня голосования, он отметил, что в целом все кандидаты от «ЕР» получили максимальную поддержку избирателей.

- На довыборах в Псковское областное Собрание победу одержала Ирина Толмачева, - сказал Александр Котов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». - Победа у нее убедительная. Она более чем в два раза опередила ближайшего соперника. И можно сказать, что мы не ошиблись, когда выдвигали ее в качестве кандидата от партии в областное Собрание.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что подобные итоги выборов – это подтверждение значимости праймериз и предварительного голосования по отбору кандидатов от партии. Такой механизм позволяет определить наиболее достойного представителя, которому выскажут доверие избиратели. Александр Котов посетовал на то, что политические оппоненты «Единой России» еще не внедрили такую модель внутреннего отбора, а это могло бы дать им материал для самоанализа и даже принятия кадровых решений.