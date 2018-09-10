Концерт с участием Юлии Коган в рамках фестиваля «Воздух Джаз» в Пскове отменен

10 Сент. 17:59 2018-09-10T18:00:08+03:00

В Пскове отменен один из трех концертов в рамках фестиваля "Воздух Джаз". Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В Театрально-концертной дирекции объяснили это техническими причинами

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Концерт третьего дня фестиваля «Воздух Джаз», который был намечен на 15 сентября, отменен. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

- Отменен он по техническим причинам, - пояснили в ведомстве.

Мероприятие планировали провести в парке активного отдыха «Раздолье» под открытым небом. Зрители ожидали встречу с Юлией Коган. В рамках данного фестиваля эта встреча не состоится.

В Театрально-концертной дирекции уточнили, что билеты можно вернуть в кассы Псковского академического театра или Большого концертного зала областной филармонии.

- Концерты 13 и 14 сентября состоятся, - добавили в учреждении культуры.

13 сентября выступит эстрадно-джазовый оркестр Псковской филармонии и ансамбль Алексея Черемизова с Шолой Адизой-Фаррар (США).

14 сентября состоится совместный концерт саксофониста из Рэя Блю (США) и ансамбля Давида Голощёкина с вокалисткой Юлией Касьян.