2018-09-11T10:22:15+03:00
Общество

В Плюсском районе оштрафовали директора лесообрабатывающего предприятия за долги перед работниками

Глава фирмы не выплатил девяти работникам 126 тысяч рублей
Алексей Назаров
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За такую задержку выплат директор несёт административную ответственность.За такую задержку выплат директор несёт административную ответственность.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Плюсском районе государственная инспекция труда по Псковской области оштрафовала начальника лесообрабатывающей фирмы, на 10 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Плюсского района, девять работников предприятия не получили заработную плату на сумму 126 тысяч рублей.

– За такую задержку выплат директор несёт административную ответственность, – сообщили в ведомстве.

По статье 236 трудового кодекса России, предприятие в скором времени обязано погасить долг перед работниками. Выявить же нарушения правовых норм удалось сотрудникам прокуратуры Плюсского района, в рамках проверки прав работников фирмы. Районные силовики потребовали от директора предприятия исполнения соответствующих требований законодательства. В настоящий момент прокуратура Плюсского района контролирует процесс выплат задержанных денег, а директор пытается разрешить проблему.

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