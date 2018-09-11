2018-09-11T12:01:47+03:00
Происшествия

В Пскове за сокрытие 43 миллионов рублей директору фирмы грозит до пяти лет тюрьмы

Слушание дела ещё не началось, а руководитель компании уже погасил задолженность по налогам
Алексей Назаров
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Директора-нарушителя обвиняют в сокрытии многочисленных денежных средств, с которых необходимо было погасить большой налоговый долг.Директора-нарушителя обвиняют в сокрытии многочисленных денежных средств, с которых необходимо было погасить большой налоговый долг.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове за утаивание 43 миллионов рублей начальник крупной фирмы может получить до пяти лет лишения свободы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сейчас директора-нарушителя обвиняют в сокрытии многочисленных денежных средств, с которых необходимо было погасить большой налоговый долг.

– На данный момент эта задолженность полностью погашена, – сообщили в ведомстве.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков», заместитель прокурора Псковской области налагает на злоумышленника ответственность по статье 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В прокуратуре Псковской области отметили также, что результате проводимого расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что в феврале – марте 2017 года директор предприятия не собирался платить по задолженности. Тогда недобросовестный начальник умышленно скрыл собственные деньги на расчётных счетах кредиторов фирмы.

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