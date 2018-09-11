В Пскове за сокрытие 43 миллионов рублей директору фирмы грозит до пяти лет тюрьмы
В Пскове за утаивание 43 миллионов рублей начальник крупной фирмы может получить до пяти лет лишения свободы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сейчас директора-нарушителя обвиняют в сокрытии многочисленных денежных средств, с которых необходимо было погасить большой налоговый долг.
– На данный момент эта задолженность полностью погашена, – сообщили в ведомстве.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков», заместитель прокурора Псковской области налагает на злоумышленника ответственность по статье 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В прокуратуре Псковской области отметили также, что результате проводимого расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что в феврале – марте 2017 года директор предприятия не собирался платить по задолженности. Тогда недобросовестный начальник умышленно скрыл собственные деньги на расчётных счетах кредиторов фирмы.