На ралли Псков 2018 создадут две зрительские зоны

11 Сент. 13:23 2018-09-11T13:23:49+03:00

Она будет работать в Пскове, другая – в Печорском районе

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В рамках проведения ралли Псков – 2018, Которое станет 12-м этапом Кубка России по ралли, 8-м этапом Кубка СЗФО и финальным этапом чемпионата Псковской области «трофей А.Невского», организаторы создадут две зрительские зоны. Об этом сообщил руководитель федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Первая зона будет работать 14 сентября на площади победы в Пскове. В 20:00 здесь состоится официальная церемония открытия ралли и отсюда будет дан старт экипажей. Зрительной площадкой станет автобусная остановка.

Вторая зона – в деревне Лавры Печорского района. Здесь, как обещают организаторы, будет один из зрелищных этапов ралли. Участникам предстоит преодолеть трамплин.

- Для зрителей, которые поедут в Лавры, мы рекомендуем взять с собою паспорта, так как это приграничная зона, - предупредил Олег Мыслевич.

Он также посоветовал соблюдать на площадках правила безопасности. Не выходить за оградительные ленты, не перебегать трассу.