В Пскове жителей зовут проверить свою финансовую грамотность

11 Сент. 14:39 2018-09-11T14:39:54+03:00

Гости узнают, как отличить настоящие деньги от фальшивых и как сберечь свои накопления. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жителей Пскова приглашают проверить финансовую грамотность на День открытых дверей в филиал Банка России. Он пройдёт 22 сентября с 10.00 до 18.00. Гости узнают, как отличить настоящие деньги от фальшивых и как сберечь свои накопления. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Банка России, сотрудники учреждения поведают собравшимся историю банковского дела нашей страны, а также познакомят с азами денежно-кредитных отношений.

– На экскурсии в Музейно-экспозиционный фонд гостям объяснят, как появилась финансовая система страны, покажут коллекцию денег разных времён и государств, – сообщили в учреждении.

В пресс-службе добавили также, что пришедших встретят исторические герои, создатели Государственного банка Российской империи. Гости мероприятия смогут также побывать в кабине пуленепробиваемого инкассаторского автомобиля и поучаствовать в различных тематических соревнованиях.