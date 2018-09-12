2018-09-12T11:43:27+03:00
Общество

В Псковской области умер бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон

Архимандрит ушёл из жизни после продолжительной болезни
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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Архимандрит Тихон был наместником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря с августа 1995 по мая 2018 года. Фото: официальная страница монастыря в соцсетях.Архимандрит Тихон был наместником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря с августа 1995 по мая 2018 года. Фото: официальная страница монастыря в соцсетях.
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Скончался архимандрит Тихон (Секретарёв), который больше двадцати лет стоял во главе Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в монастыре, смерть наступила в ночь на 12 сентября 2018 года.

- Этой ночью архимандрит Тихон (Секретарёв) вернулся с Афона и этой же ночью Господь призвал к Себе его душу, - говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте» на официальной станице монастыря.

Люди, знавшие архимандрита Тихона, говорят, что вместе с ним ушла целая эпоха. Больше дваддцати лет он возглавлял монастырь – с 1995 по 2018-й.

Известно, что Наместник долгое время тяжело болел и 21 мая 2018 года сложил с себя полномочия, потому что не имел сил продолжать работу из-за слабого здоровья.

Соболезнования выражают не только псковичи, но и жители других регионов, знавшие успопшего.

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