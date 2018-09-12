В Дновском районе освоят 2000 гектаров земель, больше десятилетия простоявших пустыми
Компания «Скангали» подготовит для агропромышленного комплекса две тысячи гектаров заброшенной земли Дновского района, которая и раньше использовалась для сельскохозяйственных нужд. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эти земельные участки простаивали более десяти лет.
- В 2018 году на 1200 гектарах этих участков пашни посеют озимые культуры, а в 2019 году, весной, на тысяче гектаров будут взращиваться яровые зерновые растения, а также рапс, - сообщили в ведомстве.
В администрации муниципалитета добавили, что на данный момент на 450 гектарах этих некогда заброшенных земель уже растут озимые культуры. В настоящее время на территории региона пустуют около четырёхсот тысяч гектаров земельных участков. В Псковской области из-за значимости агропромышленного комплекса каждый год разрабатывается, подготавливается под сельскохозяйственную деятельность около одиннадцати тысяч гектаров земли.