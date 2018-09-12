2018-09-13T09:31:33+03:00
Общество

Александр Питиримов покинул пост директора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс»

12 сентября у него был последний рабочий день
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Александр Питиримов покидает кресло директора госпредприятия "Псковпассажиравтотранс". Фото: Псковавтотранс.рфАлександр Питиримов покидает кресло директора госпредприятия "Псковпассажиравтотранс". Фото: Псковавтотранс.рф
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У госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» сменился руководитель. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Александр Питиримов написал заявление с формулировкой «по собственному желанию», 12 сентября у него был последний рабочий день.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Псковской области. Там отметили, что с 13 сентября в качестве исполняющего обязанности директора транспортного предприятия к делам приступает Николай Киянец. Известно, что в последнее время он работал в должности заместителя директора, а ранее трудился более 20 лет в ГУП «Мострансавто».

Ранее врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с жителями одного из районов региона обмолвился о возможных кадровых перестановках в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Объяснялось это проблемами предприятия, которые действующему руководителю не удалось решить за год его работы на этом посту. Александр Питиримов перешел на этот пост весной 2017 года.

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