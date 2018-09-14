2018-09-14T09:44:13+03:00
Общество

Псковичей приглашают поделиться овощами и фруктами с пожилыми жителями города

Акцию добра проводит региональное отделение Красного Креста
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Фото: Псковский Красный Крест.Фото: Псковский Красный Крест.
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В Пскове 24 сентября стартует акция «Дары осени – ветеранам». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении Российского Красного Креста, которое выступает организатором данного ежегодного проекта, жителей областной столицы приглашают поделиться овощами и фруктами, выращенными на дачах, с проживающими в пскове пожилыми людьми.

- Многие из них по разным причинам остались без опеки родных и близких. Большинство из-за хронических заболеваний малоподвижны и не выходят из дома, - отметили в беседе волонтеры Красного Креста.

Акция продлится всего несколько дней и завершится 28 сентября.

Дары осени примут в Псковском красном Кресте, а затем передадут нуждающимся.

КОНКРЕТНО

Адрес Красного Креста: Псков, улица Советская, д. 85. Телефоны для справок: (8112) 72-20-88, 72-11-09.

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