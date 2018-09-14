Псковичей приглашают поделиться овощами и фруктами с пожилыми жителями города
В Пскове 24 сентября стартует акция «Дары осени – ветеранам». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональном отделении Российского Красного Креста, которое выступает организатором данного ежегодного проекта, жителей областной столицы приглашают поделиться овощами и фруктами, выращенными на дачах, с проживающими в пскове пожилыми людьми.
- Многие из них по разным причинам остались без опеки родных и близких. Большинство из-за хронических заболеваний малоподвижны и не выходят из дома, - отметили в беседе волонтеры Красного Креста.
Акция продлится всего несколько дней и завершится 28 сентября.
Дары осени примут в Псковском красном Кресте, а затем передадут нуждающимся.
КОНКРЕТНО
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