В Великих Луках пойман грабитель в маске, нападавший на цветочные павильоны

14 Сент. 13:10 2018-09-14T13:10:50+03:00

Мужчина врывался в павильон с ножом в руках

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В Великих Луках сотрудники полиции схватили злоумышленника, который держал в страхе работников многих цветочных павильонов города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный мужчина специально надевал маску перед входом в торговую точку, вытаскивал взятый с собой нож, и угрожая находящимся внутри людям, забирал все ценное. Только 12 сентября он «обошел» сразу несколько цветочных павильонов Великих Лук. Его добычей стали деньги и сотовые телефоны продавцов.

В ведомстве отметили, что серийного грабителя удалось задержать. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Подозреваемый оказался жителем южной столицы Псковской области. Ему 25 лет. И ранее он уже был судим.

Сейчас проводится проверка по всем фактам нападения на цветочные магазины.