«Комсомольская правда – Псков» совместно с авиакомпанией «Азимут» разыгрывают сертификат на полет в Москву и обратно
Авиаперелеты между Псковом и Москвой возобновят 2 октября. Пассажиры смогут путешествовать бортами авиакомпании «Азимут» три дня в неделю, а с марта 2018 года – ежедневно.
«Комсомольская правда – Псков» совместно с компанией-перевозчиком вручит одному из читателей сертификат на полет.
- Он дает право на оформление одного бесплатного перелета туда и обратно на два лица, - пояснили в компании «Азимут». – Воспользоваться сертификатом можно будет в период с 10 ноября этого года по 30 марта 2019 года за исключением времени новогодних каникул.
Обладатель сертификата сможет самостоятельно выбрать день перелета, для оформления билета достаточно направить заявку в авиакомпанию.
КОНКРЕТНО
Для участия в розыгрыше сертификата достаточно состоять в группе «КП-Псков» в соцсетях и сделать репост записи. Ознакомиться с положением конкурса можно ЗДЕСЬ.
КСТАТИ
Награждение победителя пройдет в торжественной обстановке в аэропорту Пскова 2 октября, в день первого полета борта по маршруту «Псков – Москва».
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