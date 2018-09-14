«Комсомольская правда – Псков» совместно с авиакомпанией «Азимут» разыгрывают сертификат на полет в Москву и обратно

14 Сент. 20:35 2018-09-14T20:35:44+03:00

Сертификат на полет в Москву и обратно могут выиграть псковичи в конкурсе "Комсомольской правды - Псков" и авиакомпании "Азимут". Фото: Влад КОМЯКОВ

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Авиаперелеты между Псковом и Москвой возобновят 2 октября. Пассажиры смогут путешествовать бортами авиакомпании «Азимут» три дня в неделю, а с марта 2018 года – ежедневно.

«Комсомольская правда – Псков» совместно с компанией-перевозчиком вручит одному из читателей сертификат на полет.

- Он дает право на оформление одного бесплатного перелета туда и обратно на два лица, - пояснили в компании «Азимут». – Воспользоваться сертификатом можно будет в период с 10 ноября этого года по 30 марта 2019 года за исключением времени новогодних каникул.

Обладатель сертификата сможет самостоятельно выбрать день перелета, для оформления билета достаточно направить заявку в авиакомпанию.

КОНКРЕТНО

Для участия в розыгрыше сертификата достаточно состоять в группе «КП-Псков» в соцсетях и сделать репост записи. Ознакомиться с положением конкурса можно ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Награждение победителя пройдет в торжественной обстановке в аэропорту Пскова 2 октября, в день первого полета борта по маршруту «Псков – Москва».