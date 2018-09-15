Чемпионат Псковской области по хоккею в 2018 году откроется противостоянием псковской и великолукской команд

15 Сент. 10:16 2018-09-15T10:16:34+03:00

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Игра псковской и великолукской команд 15 сентября откроет чемпионат Псковской области по хоккею в сезоне 2018/19. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональной федерации этого вида спорта, хоккейный клуб «Псков» примет «Экспресс» из Великих Лук. Команды выступают в первом дивизионе. Матч открытия состоится в три часа дня в Пскове.

В воскресенье пройдут ещё два матча. В одном из них печорская «Евро-Керамика» сыграет с «Родиной» из Псковского района, а во второй игре дня «Аванта-Остров», представляющая Остров, примет «ВДВ-Купол» из Пскова.

В нынешнем сезоне игры чемпионата и первенства региона будут проходить не только в Пскове, но и в Великих Луках. Со второго круга великолукский лёд станет домашним для команд южной столицы Псковской области, Невеля и Бежаниц.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году золото чемпионата Псковской области по хоккею взяла команда «Евро-Керамика» из Печор, серебро было у псковского коллектива «Барсы», бронзу завоевали игроки «ВДВ-Купола».