2018-09-15T10:16:34+03:00
Спорт

Чемпионат Псковской области по хоккею в 2018 году откроется противостоянием псковской и великолукской команд

Игры открытия состоится 15 сентября в Пскове
Виктория Казанцева@KP_PSKOV
Поделиться:
Игра состоится 15 сентября в Пскове. Фото: Федерация хоккея Псковской области.Игра состоится 15 сентября в Пскове. Фото: Федерация хоккея Псковской области.
Изменить размер текста:

Игра псковской и великолукской команд 15 сентября откроет чемпионат Псковской области по хоккею в сезоне 2018/19. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в региональной федерации этого вида спорта, хоккейный клуб «Псков» примет «Экспресс» из Великих Лук. Команды выступают в первом дивизионе. Матч открытия состоится в три часа дня в Пскове.

В воскресенье пройдут ещё два матча. В одном из них печорская «Евро-Керамика» сыграет с «Родиной» из Псковского района, а во второй игре дня «Аванта-Остров», представляющая Остров, примет «ВДВ-Купол» из Пскова.

В нынешнем сезоне игры чемпионата и первенства региона будут проходить не только в Пскове, но и в Великих Луках. Со второго круга великолукский лёд станет домашним для команд южной столицы Псковской области, Невеля и Бежаниц.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году золото чемпионата Псковской области по хоккею взяла команда «Евро-Керамика» из Печор, серебро было у псковского коллектива «Барсы», бронзу завоевали игроки «ВДВ-Купола».

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам