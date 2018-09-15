Жителю Островского района пришлось заплатить 165 тысяч рублей, чтобы выехать за границу
Житель Островского района чуть не сорвал себе отдых за границей своим легкомысленным отношением к коммунальным платежам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина долгое время игнорировал эту обязанность и накопил долг в 165 тысяч рублей.
Приставы пытались донести до должника, что пора бы и оплатить услуги ЖКХ. Простые беседы не помогали, поэтому сначала у него оштрафовали счёт, потом запретили совершать регистрационные действия с квартирой, затем вычитали средства из зарплаты должника. Всё это мужчина игнорировал.
Однако одна мера заставила его прийти на приём к приставу-исполнителю: запрет на выезд за границу. Житель Острова принёс квитанцию, которая подтвердила, что долг оплачен полностью.
После этого с должника и его имущества сняли все ограничения, и он спокойно поехал на отдых.