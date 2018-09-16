Победителями общего зачёта кубка «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018» среди профи стали Александр Шевченко и Екатерина Костина
В Псковской области определились победители общего зачёта соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», имена обладателей кубка стали известны после пятого этапа турнира, который прошёл 16 сентября в Мальской долине в Печорском районе.
Среди девочек до 10 лет победила Анастасия Галкина, у мальчиков того же возраста победы добился Илья Варганов.
В категории спортсменов до 16 лет у юношей кубок взял Владимир Коновалов, у девушек - Елизавета Николаева.
У женщин-любителей лучший результат показала Ольга Пикалова. В аналогичной категории у мужчин не было равных Георгий Копаев.
В соревнованиях профессионалов победили Александр Шевченко и Екатерина Костина.
Всего на старт забегов 16 сентября вышли 400 спортсменов, 30 из которых - новички.
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