2018-09-16T17:07:26+03:00
Спорт

Победителями общего зачёта кубка «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018» среди профи стали Александр Шевченко и Екатерина Костина

За пять этапов они набрали наибольшее количество баллов
Алексей Назаров
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Участниками соревнований стали 400 спортсменов.Участниками соревнований стали 400 спортсменов.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Псковской области определились победители общего зачёта соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», имена обладателей кубка стали известны после пятого этапа турнира, который прошёл 16 сентября в Мальской долине в Печорском районе.

Среди девочек до 10 лет победила Анастасия Галкина, у мальчиков того же возраста победы добился Илья Варганов.

В категории спортсменов до 16 лет у юношей кубок взял Владимир Коновалов, у девушек - Елизавета Николаева.

У женщин-любителей лучший результат показала Ольга Пикалова. В аналогичной категории у мужчин не было равных Георгий Копаев.

В соревнованиях профессионалов победили Александр Шевченко и Екатерина Костина.

Всего на старт забегов 16 сентября вышли 400 спортсменов, 30 из которых - новички.

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