В Себежском районе поймали разыскиваемого торговца оборудованием для производства наркотиков

18 Сент. 14:54 2018-09-18T14:55:13+03:00

На родине мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На родине злоумышленник может получить до пяти лет тюрьмы

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В Себежском районе пограничники поймали жителя Республики Молодовы, которого в родных краях силовики объявили в розыск по всей России. Это случилось на пропускном пункте «Бурачки». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, искали же этого 26-летнего мужчину за продажу оборудования для производства и обработки наркотиков.

– Нарушитель будет наказан по части 3 статьи 217 уголовного кодекса Республики Молдовы (Незаконный оборот материалов и оборудования, предназначенных для производства или переработки наркотиков, этноботанических средств или их аналогов), – сообщили в ведомстве.

Если сотрудники суда сочтут молодого человека виновным, на родине ему грозит либо крупный штраф, либо крупный тюремный срок, до пяти лет.

Сейчас со злоумышленником разбираются сотрудники Себежской полиции. Они подготавливают документы и нарушителя к дальнейшим процессуальным действиям, которые его ожидают.