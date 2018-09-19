В Новосокольническом районе учащимся обезопасили путь к школе
Судья своим решением обязал администрацию Новосокольнического района обезопасить детям и подросткам маршрут до новосокольнической средней школы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, для местных пешеходов муниципальные власти уже установили несколько ограждающих перил у перекрёстков улиц Партизанской и Тихмянова и Партизанской и Ленинской. Через эти перекрёстки учащиеся шли в учреждения образования и возвращались из него домой.
– По инициативе сотрудников районной прокуратуры власти муниципалитета полностью выполнили требования безопасности дорожного движения, – сообщили в ведомстве.
Обязательные перильные ограждения установили около пешеходных переходов, расположенных на двух перекрёстках. В ведомстве добавили также, что выявить несоблюдение норм, обозначенных в законодательстве, сотрудники муниципальной прокуратуры смогли после специальных проверочных мероприятий.