В Новосокольническом районе учащимся обезопасили путь к школе

19 Сент. 13:09 2018-09-19T13:09:19+03:00

Теперь школьники будут переходить дорогу там, где можно, а не там, где хотят. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Судья своим решением обязал администрацию Новосокольнического района обезопасить детям и подросткам маршрут до новосокольнической средней школы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, для местных пешеходов муниципальные власти уже установили несколько ограждающих перил у перекрёстков улиц Партизанской и Тихмянова и Партизанской и Ленинской. Через эти перекрёстки учащиеся шли в учреждения образования и возвращались из него домой.

– По инициативе сотрудников районной прокуратуры власти муниципалитета полностью выполнили требования безопасности дорожного движения, – сообщили в ведомстве.

Обязательные перильные ограждения установили около пешеходных переходов, расположенных на двух перекрёстках. В ведомстве добавили также, что выявить несоблюдение норм, обозначенных в законодательстве, сотрудники муниципальной прокуратуры смогли после специальных проверочных мероприятий.