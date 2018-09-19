2018-09-19T16:59:04+03:00
Спорт

Спортсмены из Псковской области взяли два золота в чемпионате России по пулевой стрельбе

Псковские стрелки стали лучшими в упражнении «Пятизарядный пневматический пистолет»
Раиса Семёнова
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Ещё одна псковичка - Анна Веселова - на пьедестал не попала.Ещё одна псковичка - Анна Веселова - на пьедестал не попала.Фото: pixabay.com
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Спортсмены из Псковской области Дарья Васильева и Павел Юдин выиграли две золотые медали на командном чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который проходил в Майкопе (Республика Адыгея). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Центре спортивной подготовки Псковской области, наши земляки победили в упражнении «Пятизарядный пневматический пистолет».

– Помимо двух призёров, на этих командных соревнованиях Псковскую область представила и Анна Веселова, которая почти попала на пьедестал, заняла четвёртое место, – сообщили в спортивной организации.

Готовила же к соревнованиям, тренировала спортсменов Ольга Чернобровкина.

Сейчас в Майкопе идёт командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия, как и личные Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия, близится к своему завершению. Эти состязания начались ещё 14 сентября, а завершатся – 20 сентября.

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